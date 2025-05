NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: SE SALTA CONTE…

Non è ancora chiaro chi sarà il nuovo allenatore Juventus, oggi il tema è più attuale che mai: abbiamo raccontato anche questa mattina che Antonio Conte è il numero uno sulla lista della società bianconera, da questo punto di vista John Elkann ha rotto gli indugi ma, anche questo è stato detto, in questo momento Conte è ancora il tecnico del Napoli con cui ha vinto lo scudetto nemmeno una settimana fa, Aurelio De Laurentiis sa di poterlo salutare ma sta anche provando in ogni modo a trattenerlo, promettendogli un sostanzioso budget per il calciomercato, un aumento del monte ingaggi e giocatori specifici.

Perché le trattative vadano in porto si devono incastrare alcuni pezzi: dire oggi che Antonio Conte può essere il nuovo allenatore Juventus e che potrebbe rimanere al Napoli non è andare in contraddizione, allo stato attuale dell’arte sono concrete entrambe le ipotesi perché da una parte e dall’altra si tratta, ed è lo stesso Conte che alla fine dovrà prendere la sua decisione. Chiaramente però sorge una domanda, e la poniamo dal lato bianconero (soprattutto perché il Napoli, nel caso, sarebbe già in parola con Massimiliano Allegri): chi sarà il nuovo allenatore Juventus se alla fine l’ipotesi Conte dovesse saltare?

ALLENATORE JUVENTUS LA PRIMA OPZIONE: LA CONFERMA DI TUDOR

La prima opzione circa il nuovo allenatore Juventus sarebbe Igor Tudor. Una scelta, permetteteci di dire, “alla Conte”: ex giocatore bianconero con un legame profondo con la società, già rientrato nei panni di vice di Andrea Pirlo e poi tornato in piena emergenza per sostituire Thiago Motta, accettando – almeno questo è emerso – anche un ruolo di traghettatore. Svolta la prima missione, cioè la qualificazione in Champions League, Tudor ha ricevuto la conferma per il Mondiale per Club; lui stesso ha detto che prima di questa competizione il suo futuro sarà chiaro. Mancano ancora tre settimane, poco meno: c’è tutto il tempo perché Conte saluti il Napoli o scelga di restare, e dunque la Juventus decida di puntare ancora su Tudor.

Il quale ha fatto 18 punti in 9 partite: non ha particolarmente brillato, ma come detto ha condotto in porto la nave del quarto posto ed è piaciuto soprattutto nelle dichiarazioni e nel modo in cui si è posto. Dalla sua avrebbe verosimilmente un ingaggio sostenibile e la profonda conoscenza dell’ambiente, così come il fatto di aver già avuto modo di valutare la rosa. D’altro canto, a Tudor manca ancora quell’esperienza che oggi dovrebbe competere al nuovo allenatore Juventus, visti i tempi che corrono. Conte a oggi ha tutt’altro profilo; se paragonato però al salentino del 2011, anche Tudor potrebbe avere una sua logica alla Continassa.

ALLENATORE JUVENTUS, LA SECONDA OPZIONE: ZIDANE O GASPERINI

Come nuovo allenatore Juventus abbiamo anche la seconda opzione, e ne avevamo già parlato: sarebbe Zinedine Zidane, già contattato ai tempi del primo addio di Allegri e grande sogno in un periodo nel quale il francese aveva vinto tre Champions League consecutive con il Real Madrid. Proprio i Blancos si erano messi di mezzo, stavolta però lo scenario è diverso: Zidane potrebbe realmente arrivare, ma ci sono alcuni dubbi. Il primo: non allena da quattro anni. Il secondo: ha guidato solo un Real Madrid fortissimo, è entrato nella storia ma non si è mai confrontato con realtà diverse. Il terzo: proprio in queste ore avrebbe confidato di essere in attesa che si liberi la panchina della Francia, cosa che lo renderebbe un allenatore “a tempo”.

Dunque, proseguendo sulla scia degli ex bianconeri, come nuovo allenatore Juventus potrebbe arrivare Gian Piero Gasperini che, ora lo sappiamo ,lascerà l’Atalanta dopo nove anni. Lo stesso lasso di tempo nel quale si era fatto apprezzare come tecnico delle giovanili della Vecchia Signora, Gasperini potrebbe completare un cerchio tornando a visitare questo modo e lo farebbe con una posizione solidissima. Peccato che potrebbe essere annunciato dalla Roma a breve, e che filtri un po’ di scetticismi circa alcuni modi integralisti di gestire il gruppo, così come il fatto che l’unica esperienza con una big, l’Inter, non è andata troppo bene anche se in quel caso non gli era stato dato il tempo di sviluppare realmente i suoi concetti (ma forse è stato lui stesso a mettersi nelle condizioni di non farselo dare).

LA TERZA OPZIONE COME NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: IL GRANDE SOGNO

Resta allora il grande sogno come nuovo allenatore Juventus, ovviamente senza considerare altri profili che la società può trattare: anche in questo caso si torna a un’estate di speranze poi disilluse, perché nel 2019 i bianconeri avevano corteggiato a lungo e concretamente Pep Guardiola ma poi, di fronte a un’operazione saltata, avevano ripiegato su Maurizio Sarri che ancora oggi resta l’ultimo allenatore capace di vincere uno scudetto da queste parti. Il momento potrebbe essere passato, o magari no: Guardiola ha dichiarato di voler rispettare il contratto con il Manchester City fino al 2027 e che poi potrebbe addirittura smettere, ma sono dichiarazioni risalenti a quasi un mese fa e nel mondo del calciomercato può essere come una vita intera.

La realtà è che ultimamente Guardiola starebbe valutando il da farsi: l’addio di Kevin De Bruyne lo ha scosso come tutto il mondo ha potuto vedere, in più di recente hanno lasciato il Manchester City tre elementi dello staff (Juanma Lima, Inigo Dominguez e Carlos Vicens) che non saranno al Mondiale per Club. Eventi che potrebbero portare a uno strappo anticipato? Se sì, dove potrebbe andare ad allenare Guardiola? Un periodo di pausa come già dopo il Barcellona rimane l’ipotesi più concreta, la Juventus attende alla finestra pronta a portare a termine il grande colpo. Prima, però, bisognerà capire cosa farà Antonio Conte…