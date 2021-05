Nuovo allenatore Juventus/ Pirlo potrebbe salutare, Allegri in pole ma Zidane…

NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: DOMANI LA DECISIONE?

Il nuovo allenatore della Juventus potrebbe non essere Andrea Pirlo: ovvero, il bresciano non sarebbe confermato sulla panchina bianconera e al suo posto arriverebbe – tornerebbe – Massimiliano Allegri. Lo aveva già detto Paolo Bargiggia un paio di giorni fa, potrebbe esserci la conferma domani: Andrea Agnelli sarà presente all’assemblea Exor e, secondo nuove indiscrezioni, vorrebbe annunciare il nome del prossimo allenatore. Che sarebbe Allegri, cavallo di ritorno dopo la separazione nel maggio 2019: il livornese è stato vicino al Napoli ma la mancata qualificazione alla Champions League lo avrebbe portato a rifiutare quella che si diceva fosse una maxi offerta da parte di Aurelio De Laurentiis.

Tornerebbe ancora in gioco la Juventus: Allegri eventualmente non troverebbe più Fabio Paratici, che secondo le voci delle ultime ore lascerebbe il club. Quello che resta da definire è sicuramente il destino di Andrea Pirlo: in caso di addio infatti il bresciano saluterebbe il mondo bianconero, per il momento non sembrano esserci i margini per un ritorno a quell’Under 23 di cui è stato formalmente allenatore per una settimana. La domanda allora riguarda la possibilità o meno che resti in panchina con la prima squadra.

LA DECISIONE SU PIRLO

In termini di nuovo allenatore, la Juventus è a un bivio: dovesse cambiare, sarebbe al quarto tecnico in altrettante stagioni ed è abbastanza chiaro che una società che punti sempre a vincere non possa permettersi troppe sconfessioni della sua guida tecnica. Maurizio Sarri fu esonerato nonostante la vittoria dello scudetto e la finale di Coppa Italia, pagando un gioco mai trovato, un calo incredibile nella seconda parte di stagione e soprattutto l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Pirlo? La sua Juventus non ha vinto il campionato ponendo fine a una striscia di 9 anni, però ha messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia e all’ultima giornata ha timbrato il quarto posto, che significa ancora Champions League e soldi in più nelle casse. La squadra ha giocato a tratti palesando parecchi limiti: forse aveva ragione Sarri nel dire che fosse inallenabile, di sicuro Pirlo ci ha messo del suo ma le opinioni di chi pensa che gli debba essere data una seconda occasione stanno aumentando, e non solo sull’onda di quanto accaduto la scorsa domenica. Naturalmente, nella decisione della Juventus incideranno altri fattori, e vediamone allora uno in particolare.

L’OMBRA DI ZIDANE O…

Ovvero, il nuovo allenatore della Juventus potrebbe essere Zinedine Zidane. Che ha più o meno confermato che lascerà il Real Madrid, e che da tempo indichiamo come possibile arrivo (ritorno, anche per lui) in bianconero. Adesso ci sarebbero i presupposti, e se davvero Andrea Agnelli fosse nelle condizioni di metterlo sotto contratto è facile pensare che i piani di continuità e progettualità che riguardano Pirlo potrebbero saltare. Stesso discorso se si pensa a Pep Guardiola, grande sogno dell’estate 2019: il catalano potrebbe lasciare il Manchester City, a maggior ragione se sabato dovesse vincere la Champions League. significherebbe aver completato un percorso difficilmente migliorabile, e finora la carriera ha detto che è più propenso a nuove sfide piuttosto che passare tanti anni con lo stesso club. Naturalmente siamo in un periodo economicamente complesso e sia Zidane che Guardiola chiedono stipendi onerosi, ma chissà: vedremo cosa la Juventus sceglierà come nuovo allenatore, se poi Pirlo dovesse essere confermato non saremmo troppo sorpresi.



