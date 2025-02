Antonio Conte nuovo allenatore Milan? il sogno per la prossima stagione

La stagione del Milan ha deluso tutte le aspettative vista l’eliminazione agli spareggi dalla Champions League e l’impossibilità di lottare per un piazzamento Champions in campionato, è poi emersa una grossa instabilità societaria che ha portato alla scelta di Paulo Fonseca ad inizio anno e al cambio in corsa con Sergio Conceiçao. Per la prossima stagione però l’obiettivo principale da raggiungere in estate per il nuovo allenatore Milan sarebbe Antonio Conte se il suo matrimonio con il Napoli dovesse chiudersi anticipatamente, seguendo le suggestioni degli addii di Gasperini e Thiago Motta.

Antonio Conte è la prima richiesta dei tifosi già dalla scorsa estate e il suo arrivo al Milan potrebbe essere un notevole cambio di marcia rispetto alla stagione corrente e alla gestione portoghese di Fonseca e Conceiçao, ovviamente però prima c’è da vedere se il tecnico pugliese si libererà dal Napoli o no. Le voci di un suo possibile addio sono già circolate e il motivo sarebbe il mercato fatto dai partenopei nella finestra invernale nella quale hanno ceduto il loro miglior giocatore, Kvicha Kvaratskhelia, per sostituirlo con Noah Okafor, arrivato per altro a chiusura del mercato e nettamente fuori forma.

Nuovo allenatore Milan: Conte, la difficile convivenza con Ibrahimovic

Il possibile nuovo allenatore Milan per arrivare però dovrebbe prima fare i conti con Zlatan Ibrahimovic, il Senior Advisor di RedBird però potrebbe non essere completamente convinto dall’allenatore del Napoli per via del suo carattere forte e predominante all’interno di una società, come dimostrano gli anni all’Inter, alla Juventus e quest’ultimo al Napoli, e per le numerose operazioni sul mercato che ha sempre preteso in qualsiasi club in cui ha allenato. Lo svedese poi vuole avere voce in capitolo in tutte le operazioni della società e, come lui stesso ha dichiarato, deve essere l’uomo in comando e per questo la scorsa estate ha preferito Fonseca a Conte.

Se però l’arrivo di Antonio Conte a Milano dovesse concretizzarsi la rosa dei rossoneri dovrebbe subire una notevole trasformazione, il modulo potrebbe essere cambiato con una difesa a 3 che potrebbe vedere titolari giocatori come Walker, Tomori e Pavlovic o su cui sarebbe da intervenire sul mercato, l’attacco potrebbe rimanere quello di questa stagione con un tridente pieno di talento con Pulisic e Rafa Leao sulle fasce e Gimenez come punta, a centrocampo Reijnders e Fofana sono due inamovibili anche se andrebbero rinforzate le alternative, a necessitare di acquisti però sarebbero sicuramente gli esterni con la fascia destra scoperta ma con la possibilità di adattare Musah o Jimenez e la fascia sinistra tutta da scoprire per la cessione o no di Theo Hernandez.