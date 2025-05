NUOVO ALLENATORE MILAN: SI STRINGE IL CERCHIO

La domanda su chi sarà il nuovo allenatore Milan è tornata assolutamente attuale dopo la serata di mercoledì: persa la Coppa Italia contro il Bologna, Sergio Conceiçao è praticamente certo di lasciare la panchina rossonera anche perché, lo avevamo detto, la sua conferma non sarebbe stata scontata nemmeno con il secondo trofeo stagionale in bacheca.

Di conseguenza adesso il Milan deve fare sul serio: la scelta del direttore sportivo si è prolungata a dismisura e ancora oggi siamo tutt’altro che vicini alla soluzione dell’enigma (almeno per quanto sappiamo), per quanto riguarda il nuovo allenatore sono stati selezionati dei profili ma bisogna ancora capire se l’eventuale DS abbia detto la sua o se invece le valutazioni siano state fatte a prescindere.

Negli ultimi tempi abbiamo comunque raccontato come il principale candidato a sedersi sulla panchina rossonera sia Massimiliano Allegri, che tornerebbe a oltre dieci anni di distanza e avrebbe confidato a qualche persona a lui vicina di aspettare solo questa ipotesi.

Dichiarazioni che cozzerebbero con quanto detto in seguito, ovvero che Allegri fosse vicino alla Roma con tanto di incontro con Dan Friedkin nella capitale; il casting giallorosso sull’allenatore dovrebbe concludersi oggi e forse allora ne sapremo di più, al momento chiaramente è difficile stabilire chi sarà il nuovo allenatore Milan ma certamente ci sono delle ipotesi sul tavolo, non solo quella che risponde al nome di Massimiliano Allegri.

NUOVO ALLENATORE MILAN, LE OPZIONI PER LA PANCHINA DEL MILAN

Alcuni nomi circa il nuovo allenatore Milan erano già stati fatti: Maurizio Sarri ad esempio sarebbe in parola con una società che secondo le ricostruzioni sarebbe quella rossonera, tanto da aver atteso a legarsi alla Roma per aspettare le decisioni da Milanello. La sua sarebbe una scelta intrigante per il calcio espresso e perché Sarri è un profilo che mastica calcio anche lontano dalle panchine e dunque potrebbe portare una filosofia nuova al club..

Altre ipotesi sul nuovo allenatore MIlan? Si viaggia sempre sul treno Milano-Roma con Gian Piero Gasperini, più passano i giorni e più il piemontese appare lontano dall’Atalanta e, allo stato attuale dell’arte, non sono troppe le panchine su cui potrebbe sedersi, escludendo la Roma (che lo avrebbe scartato) resterebbero la Juventus e appunto il Milan, a meno che arrivi una suggestione dall’estero.

Un nome a sorpresa come nuovo allenatore Milan potrebbe essere quello di Vincenzo Italiano, che ha tolto la gioia della Coppa Italia: eppure il futuro del nativo di Karslruhe sembra oggi più che mai ancora al Bologna, se non altro per giocarsi anche l’Europa League (o magari ancora la Champions League).

Sullo sfondo rimane Antonio Conte che fa gola praticamente a tutti, ma noi azzardiamo anche un altro nome: quello di José Mourinho, che dopo le sparate sul campionato turco – con tanto di squalifica – dovrebbe lasciare il Fenerbahçe e potrebbe anche pensare di mettersi in gioco in una piazza comunque storica al netto della situazione attuale. Per uno come lui, dal grande carattere e autostima, sarebbe una gran bella sfida: forse il fatto che Mourinho sia ancora legatissimo all’Inter lo allontana dall’essere il nuovo allenatore Milan, ma chissà…