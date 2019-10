Nuovo allenatore Milan/ Pioli o Spalletti, ma c’è anche Allegri…(ultime notizie)

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? L’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina dei rossoneri sembra essere finita ancor prima di iniziare. Non è bastata la vittoria contro il Genoa a convincere la società a trattenerlo, vista l’insofferenza per le quattro sconfitte subite nelle precedenti sei partite di Serie A. Ora sembra essere corsa a due tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli che a Milano hanno già un passato importante sull’altro lato del Naviglio con la maglia nerazzurra dell’Inter sulle spalle. Nelle ultime ore i due si sono alternati nel ruolo di favorito sulla panchina rossonera, ma al momento quello più in difficoltà sembra essere Spalletti che ha ancora un contratto in essere proprio con la società di proprietà di Zhang.

Nuovo allenatore Milan, Spalletti o Pioli? Attenzione ad Allegri

Ieri pomeriggio Sky Sport aveva parlato di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Milan. Si parlava di un accordo di massima raggiunto che doveva portare le parti a firmare in serata. Firma che però non è mai arrivata con MilanNews che ha parlato di un possibile incontro oggi con Stefano Pioli. Attenzione però al terzo incomodo, perché nelle ultime ore ha iniziato a girare un nome che sarebbe davvero clamoroso. Massimo Allegri potrebbe essere un cavallo di ritorno, anche se dopo cinque Scudetti di fila e due finali di Champions League raggiunte con la Juventus si pensa che le sue prospettive potrebbero essere ben diverse. Va ricordato che il tecnico livornese ha un accordo fino al 2020 con la Vecchia Signora che dovrebbe in tal caso risolvere.

