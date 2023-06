Nuovo allenatore Napoli/ De Laurentiis ha scelto: Italiano è il primo nome sulla lista (6 giugno 2023)

NUOVO ALLENATORE NAPOLI: ITALIANO IL GRANDE FAVORITO

Il Napoli ha scelto il suo nuovo allenatore? Stando alle indiscrezioni de La Stampa, sì: sarebbe Vincenzo Italiano, del resto un nome che non è nuovo nel panorama della società partenopea. Luciano Spalletti ha ufficialmente salutato dopo aver vinto lo scudetto: ha definito la stagione appena conclusa come la più bella della sua carriera, ma il tecnico di Certaldo aveva bisogno di un anno di pausa e se l’è preso. Da qui, la necessità per il Napoli di trovare un nuovo allenatore: situazione nella quale si era trovato anche due anni fa (quando arrivò appunto Spalletti) e ancora nel 2018, con Carlo Ancelotti che aveva raccolto – senza troppi risultati – la pesantissima eredità, soprattutto emotiva, di Maurizio Sarri che in tre anni aveva rivoluzionato il pensiero e la bocca dei tifosi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Tutto su Frattesi, ma l'allenatore...(6 giugno 2023)

Ora, quella figura potrebbe essere Italiano: Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’allenatore che ha condotto lo Spezia alla sua prima, storica promozione in Serie A e l’ha salvato, poi sulla panchina della Fiorentina ha raggiunto l’ottavo posto in campionato e due finali, quella di Coppa Italia già persa contro l’Inter e quella di Conference League che domani giocherà contro il West Ham. Ecco: ogni discorso circa il nuovo allenatore del Napoli sarà comunque rimandato a dopo il match di Praga, i contatti con Italiano tuttavia ci sono e adesso i partenopei devono stringere i tempi per provare a chiudere in fretta, senza correre ma nemmeno prendendosi troppe settimane.

Calciomercato Napoli News/ Accardi in pole per il post-Giuntoli, con lui arriva Italiano? (5 giugno 2023)

LE ALTERNATIVE A ITALIANO

Quali sono le alternative a Vincenzo Italiano? Nel parlare del nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis aveva confessato di avere almeno 20 nomi sulla lista. Inevitabile quando si parla di una nuova figura tecnica: noi avevamo speso qualche riga per la candidatura di Christophe Galtier, in uscita dal Psg (dovrebbe sostituirlo Julian Nagelsmann) e in effetti il tecnico che ha appena rivinto la Ligue 1 sarebbe uno dei preferiti dal presidente. Come lui, forse a sorpresa, Rafa Benitez: già allenatore del Napoli tra il 2013 e il 2015 (prima di Sarri) è il tecnico che ha portato in città giocatori come Dries Mertens, José Maria Callejon, Kalidou Koulibaly, Raul Albiol, Pepe Reina.

Nuovo allenatore Napoli/ Post-Spalletti: Galtier, Conte, Tuchel, la lista è lunghissima (5 giugno 2023)

Nessuno di questi ha poi vinto lo scudetto, ma certamente il contributo del manager spagnolo nel ricostruire autostima e competitività è stato decisivo, anche se i risultati non sono arrivati. Benitez dunque è un candidato, come potrebbe esserlo Gian Piero Gasperini; tuttavia, lo abbiamo detto, sembra che Italiano possa realmente diventare il nuovo allenatore del Napoli e ora bisognerà vedere se il tecnico della Fiorentina possa considerare concluso il suo percorso sulla panchina viola. Ipotizziamo: dovesse vincere la Conference League, sarebbe più facile per lui lasciare una piazza con la quale ha comunque creato empatia, anche perché poter andare ad allenare in Champions League sarebbe un richiamo forse troppo forte. Staremo a vedere quello che succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA