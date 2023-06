Nuovo allenatore Napoli/ De Notaris: “Luis Enrique e Conte utopie, il sogno sarebbe De Zerbi!” (esclusiva)

NUOVO ALLENATORE NAPOLI: IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Un Napoli che vuole confermarsi ad alto livello dopo il terzo scudetto. Un allenatore Luciano Spalletti che dopo due stagioni al Napoli lascia la panchina azzurra avendo conquistato proprio lo scudetto. E il presidente Aurelio De Laurentiis che dovrà scegliere il nome del prossimo allenatore per la prossima stagione. Un De Laurentiis abituato a cambiare spesso i suoi allenatori, a sorprenderci presto con nomi importanti anche.

Calciomercato Napoli news/ Luis Enrique esce di scena! Oltre a Mancini si seguono... (9 giugno 2023)

Si era parlato anche di Gasperini che però ha firmato il rinnovo del contratto con l’Atalanta. Si è parlato di Luis Enrique, un altro nome certamente importante. Anche di Conte. Ora ci sono quelli di Italiano, magari De Zerbi. Di Galtier ex allenatore del Paris Saint Germain. E se alla fine arrivasse proprio un nome a sorpresa, che solo De Laurentiis conosce… Per parlare del nuovo allenatore del Napoli abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Calciomercato Napoli News/ La Lazio spinge per Zielinski, può saltare Kim allo United (8 giugno 2023)

Quale potrebbe essere il profilo ideale per il nuovo allenatore del Napoli, dopo l’addio di Spalletti? La prima cosa è continuare sul tipo di calcio, il tipo di gioco che Spalletti aveva dato al Napoli. Bisognerà quindi scegliere un allenatore che continui il tipo di calcio di Spalletti, un Napoli che vada avanti in questo modo anche la prossima stagione.

Si è parlato anche di un possibile ingaggio di Luis Enrique: rimane un sogno o potrebbe veramente arrivare? No, Luis Enrique non arriverà: troppo difficile che il tecnico spagnolo possa venire a Napoli.

Italiano resta solo un ipotesi o potrebbe sedersi sulla panchina del Napoli? Italiano potrebbe sedersi sulla panchina del Napoli, è un allenatore molto valido e ha portato la Fiorentina alla finale di Coppa Italia e di Conference League.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ ADL shock: "42 nomi in ballo per l'allenatore" (8 marzo 2023)

Ci sarebbe anche la suggestione De Zerbi: potrebbe lasciare il Brighton per Napoli? A me De Zerbi piace molto. Sarebbe il tecnico ideale per il Napoli, anche più di Italiano: è più caloroso di Italiano, che è più pacato. Già a Foggia aveva legato molto coi tifosi, e legherebbe molto bene anche coi tifosi del Napoli, l’ambiente giusto Napoli per lui.

Qualche nome a sorpresa, magari un grande allenatore per esempio Conte? Conte non può arrivare al di là dell’ingaggio che vorrebbe, Conte vorrebbe un mercato molto importante. Tanti soldi da investire nel mercato per il Napoli per cifre veramente alte.

Meglio un allenatore italiano o uno straniero, in termini generali? I tecnici italiani sono tra i più apprezzati al mondo, sono veramente bravi. Meglio un tecnico italiano. E poi conoscono meglio di un tecnico straniero il nostro campionato che è molto difficile da intepretare, bisogna conoscerlo veramente bene…

(Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA