NUOVO ALLENATORE ROMA: GASPERINI SÌ O NO?

Sarà Gian Piero Gasperini il nuovo allenatore Roma? Il mistero si infittisce: questa mattina, in partenza per Milano, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi hanno risposto a un tifoso che chiedeva lumi in merito. “Arriva presto” è stata la battuta, ma la verità è che solo loro conoscono la risposta a questa domanda che da mesi intriga e appassiona, non solo il popolo giallorosso ma tutti gli appassionati e addetti ai lavori. Chi sarà il nuovo allenatore Roma? La narrazione di questi giorni è abbastanza unanime e concorde su un nome: Gian Piero Gasperini.

Sarebbe il più classico dei depistaggi: qualche settimana fa il tecnico dell’Atalanta – ormai prossimo all’addio – era stato il primo epurato dalla lista di Ranieri. “Non sarà lui” aveva detto il testaccino in conferenza stampa: nei giorni seguenti era emerso anche qualche dettaglio, ovvero che la trattativa (reale) si fosse arenata su alcuni nomi da confermare nella rosa, su tutti quello di Paulo Dybala di cui Gasperini avrebbe fatto a meno, e che invece Ranieri considerava pietra angolare per il futuro della Roma.

Ora che Gasperini sembra davvero lasciare la Dea dopo nove anni, il suo nome è tornato prepotente in accostamento a Trigoria: concorrenza sbaragliata, oggi si parla quasi solo di lui ma, appunto, a dire il vero non sono trapelate troppe informazioni e si può solo ipotizzare, per esempio sull’utilizzo di Dybala che, già allenato per metà stagione a Palermo, con Gasperini sarebbe trequartista nel 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) ma all’occorrenza potrebbe fare anche il centravanti di manovra, di fatto un ruolo molto simile a quello ricoperto nella Roma di Ranieri.

NUOVO ALLENATORE ROMA: TRA FABREGAS E ALTRE OPZIONI

L’altro nome come nuovo allenatore Roma è quello di Cesc Fabregas: sarebbe lui il secondo candidato della società giallorossa, nei giorni scorsi alcune informazioni lasciavano intendere che il casting avesse in realtà riguardato solo lo spagnolo e appunto Gasperini, o che comunque siano sempre stati i nomi in cima alla lista. Fabregas, reduce da un grande finale di stagione sulla panchina del Como, sarebbe tentato anche dal Milan e c’è chi dice possa andare a sostituire Simone Inzaghi, in caso di addio di quest’ultimo all’Inter: oggi è un allenatore sulla bocca di tante squadre, un suo arrivo alla Roma stravolgerebbe tante cose almeno nelle idee ma sarebbe un’opzione stuzzicante, a patto che gli venga lasciato il giusto tempo per lavorare (e questo vale per tanti profili).

A parte Gasperini e Fabregas, lo scrivevamo qualche tempo fa, può davvero essere tutto valido: la versione “romantica” della storia è che Ranieri e Ghisolfi abbiano in mente un allenatore che nessuno ha mai davvero considerato nella lista. Noi avevamo azzardato l’ipotesi di un ritorno di Daniele De Rossi; ci sarebbe anche quello di José Mourinho, ma attenzione anche a Gennaro Gattuso che lascerà l’Hajduk Spalato e potrebbe rimettersi in gioco nella nostra Serie A. Qui si potrebbe profilare anche un derby di calciomercato con la Lazio, che ci starebbe pensando qualora saltasse il piano Maurizio Sarri; infine non si può non citare Antonio Conte, verso il quale Ranieri nutre grande stima (ricambiata) e che vedrebbe nella Roma una sfida intrigante, come le tante (quasi tutte vinte) che ha raccolto nel corso della carriera.