Gianluca Ginoble ha un flirt con l'attrice argentina Brenda Asnicar? Un video e alcuni rumors non sembrano lasciare dubbi.

Gianluca Ginoble si era detto innamorato lo scorso dicembre a Verissimo, sui social si era poi mostrato con la fidanzata Claudia, sembra però che ci sia un nuovo amore nella sua vita, sta frequentando l’attrice argentina Brenda Asnicar? Nei giorni scorsi Il Volo si sono recati al Movistar Arena di Buenos Aires, anche l’attrice ha assistito alle loro esibizioni ed era proprio tra le prime file. Lei stessa ha pubblicato sui social un video che ritrae il cantante mentre le lancia una rosa rossa durante lo spettacolo, un gesto che l’ha resa molto felice.

Da quel momento stanno circolando molte voci in merito ad un loro presunto flirt, Noticias Argentinas ha fatto sapere che durante lo spettacolo era evidente l’interesse di Gianluca Ginoble nei confronti di Brenda Asnicar. Alcuni fan de Il Volo che hanno partecipato al concerto hanno rivelato che il cantante non riusciva a fare a meno di guardare l’attrice e cantante, finito lo spettacolo si è anche avvicinato a lei.

Dopo il concerto Brenda Asnicar e Gianluca Ginoble si sono rivisti: è scattata la scintilla tra loro?

Tra il cantante de Il Volo e l’attrice argentina non ci sarebbe stato solo uno scambio di sguardi e il lancio della rosa, i due infatti si sarebbero incontrati anche dopo lo spettacolo. A farlo sapere è stato il canale televisivo Telefe, questo ha rivelato che Gianluca Ginoble dopo aver scattato alcune foto con i fan si è recato in albergo dove la nuova presunta fidanzata lo avrebbe raggiunto poco dopo.

Stando ai rumors quindi Brenda Asnicar avrebbe raggiunto il cantante in albergo, probabilmente per trascorrere un po’ di tempo insieme lontani da occhi indiscreti. Gianluca Ginoble e l’attrice argentina non hanno ancora rotto il silenzio per confermare oppure smentire le voci che stanno circolando sul loro presunto flirt. Gli indizi però non sembrano lasciare molti dubbi, infatti sono in molti a pensare che tra loro sia scattata la scintilla e che presto usciranno allo scoperto.

