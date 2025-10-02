Israele e Stati Uniti potrebbero essere pronti ad attaccare nuovamente l’Iran. Molti i segnali chiari. La partnership di Mosca con Teheran si stringe

Aumentano gli indizi di un possibile nuovo attacco all’Iran da parte di Israele e Stati Uniti. I dati di tracciamento dei voli reperibili online mostrano una concentrazione anomala nella base di Al Udeid in Qatar di aerei cisterna americani KC-135R/T, indispensabili per missioni a lungo raggio come quelle che coinvolgono i bombardieri “invisibili” B-2.

LETTURE/ Cittadinanza europea, lo spettro di un'appartenenza "incerta"

La mossa americana arriva dopo lo schieramento iraniano nella base di Shiraz di caccia russi Mig-29. Velivoli datati, ma che possono essere equipaggiati con missili moderni. Secondo fonti aperte, la consegna dei Mig anticiperebbe quella a breve termine di più avanzati caccia russi Sukoi 35, a dimostrazione dello stretto rapporto di alleanza anche militare tra Mosca e Teheran. Un’accelerazione, quella delle dotazioni iraniane, che potrebbe aver indotto Netanyahu e Trump a ipotizzare una nuova azione militare “preventiva”.

LA STORIA/ Calcio, drammi e potere, come (e perché) una squadra kazaka si ritrova in Champions

A unire i puntini, la movimentazione degli aerei da rifornimento è arrivata contestualmente alla decisione ONU sulle sanzioni, tornate a colpire la Repubblica islamica a dieci anni di distanza dalla loro sospensione.

“Sono tutti elementi compatibili con l’ipotesi di un nuovo attacco all’Iran” osserva, parlandone con il Sussidiario, Marco Bertolini, generale della Brigata Folgore e comandante di numerose operazioni speciali in Libano, Somalia, Kosovo e Afghanistan.

“Da un punto di vista politico ci dovremmo aspettare il contrario, cioè una diminuzione delle tensioni”.

Lo dice a motivo del piano di Trump per Gaza?

SHUTDOWN USA/ "I dem piangono per l'Obamacare, ma hanno usato miliardi per gestire Usaid"

Sì. È stato accettato da Netanyahu, che sembra masticare un po’ amaro, dai Paesi arabi, che lo caldeggiano, e apprezzato a parole da Russia e Cina. Però il potenziamento della componente aerea con i Mig-29 e i Su-35, che darebbero all’Iran una rilevante capacità stand-off, legittima l’ipotesi di un attacco fatto con la consueta strategia “preventiva”. Agli aerei andrebbero aggiunti anche i missili antiaerei russi S-400. Potrebbero fornire all’Iran una copertura aerea che lo renderebbe indubbiamente più forte.

Sappiamo che Israele vede nell’Iran una minaccia “esistenziale”. L’attacco rientrerebbe anche negli interessi americani?

Da un punto di vista tecnico-militare, un attacco di Israele all’Iran senza il supporto USA sarebbe rischioso per lo Stato ebraico. Ce lo ha detto la guerra dei 12 giorni, nella quale Israele ha subìto danni importanti, nonostante le contromisure di sicurezza e le operazioni di intelligence su suolo iraniano. È per questo che Trump nel giugno scorso ha ordinato a sua volta l’attacco, non del tutto a sorpresa, dei B-2 stealth. Ora, gli Stati Uniti non hanno forse nell’Iran quel nemico esistenziale che ha lo Stato ebraico, ma hanno in esso comunque un nemico riconosciuto. Non perché l’Iran minacci direttamente gli USA, ma per due ragioni sostanziali.

Quali sarebbero?

La prima è il supporto pressoché incondizionato che Washington assicura a Tel Aviv. La seconda è che gli Stati Uniti hanno subìto in Iran un’umiliazione epocale che brucia ancora molto. A maggior ragione in un carattere come quello di Trump. Non dimentichiamo che fu Trump, durante il suo primo mandato, ad abbandonare in modo unilaterale l’accordo sul nucleare (JPCOA, ndr).

Su pressione israeliana?

Non si può escludere.

L’eventuale “operazione militare speciale” israeliana e americana potrebbe essere imminente?

Questo non possiamo saperlo. Una cosa è certa: gli aerei cisterna sono pronti. Ma anche la portaerei Ford è di nuovo nel Mediterraneo. Ripeto, questo non sembrerebbe il momento giusto, ma Trump è imprevedibile.

Torniamo agli interessi strategici americani. Il corridoio INSTC che va da San Pietroburgo a Bandar Abbas (Iran) dà fastidio agli Stati Uniti?

Sappiamo che il porto di Bandar Abbas è stato colpito dalle sanzioni USA il giorno dopo che il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha detto no al rinvio delle sanzioni contro l’Iran chiesto da Russia e Cina, sanzioni che sono quindi nuovamente in vigore. Va anche detto che non c’è bisogno di attaccare l’Iran per mettere in difficoltà Mosca.

Per quale motivo?

Il Corridoio INSTC bordeggia il Caspio e per questo motivo è già insidiato dal controllo americano del Corridoio di Zangezur, visto malissimo dall’Iran, che vi vede un possibile cavallo di Troia statunitense ai suoi confini. La pace tra Armenia e Azerbaijan è stata siglata alla Casa Bianca e il recente attrito tra Baku e Mosca che si è consumato con l’arresto di cittadini russi di origine azera in Russia e di giornalisti russi in Azerbaijan va inserito in questo quadro di deterioramento dei rapporti. La stessa sorte hanno subito le relazioni tra Russia e Armenia. Infine non va dimenticato che il presidente iraniano Raisi è morto durante un incidente in elicottero che si è verificato dopo la visita ad una diga al confine con l’Azerbaijan.

Cosa ci dice tutto questo?

Che oggi non è solo il Baltico ma anche il Caucaso a rappresentare un’area ad alto rischio di frizioni e di instabilità.

In caso di attacco, l’Iran potrebbe bloccare lo Stretto di Hormuz, mettendo in crisi l’intero commercio mondiale dell’oil & gas?

Sì, e ne avrebbe la capacità. Se gli Houthi sono riusciti a bloccare di fatto lo stretto di Bab-el-Mandeb, l’Iran può farlo facilmente ad Hormuz. Già il solo annuncio farebbe balzare il costo di assicurazione delle petroliere a livelli esorbitanti.

In occasione della guerra dei 12 giorni la Cina si è opposta. Non potrebbe farlo anche adesso?

Allora Pechino non voleva un aumento dei prezzi, oggi invece la Russia è interessata a che il prezzo del petrolio resti il più alto possibile, mentre l’America lavora per abbassarlo. E Xi Jinping ha detto che i suoi interessi coincidono in larga parte con quelli della Russia.

(Federico Ferraù)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI