Nuovo bonus 150 euro 2023/ Ecco chi può riceverlo a giugno

Come sappiamo, tutti coloro che avevano un reddito inferiore a 1500 euro nel mese di novembre 2022,hanno potuto ottenere un contributo economico come aiuto contro l’inflazione: si tratta del bonus 150 euro 2022. Alcuni beneficiari non hanno potuto ottenere i pagamenti entro gennaio 2023, ma tutti i beneficiari che erano rimasti sospesi hanno potuto incassare le somme promesse e in più anche un’altra categoria. Vediamo nel seguente articolo chi potrà sperare di ottenerlo.

Nuovo bonus 150 euro 2023: chi può ottenerlo

Nel 2023 il bonus 150 euro è stato prorogato ma soltanto per alcuni lavoratori che potranno riceverlo automaticamente oppure presentare una nuova domanda.

Anche se questo periodo economico non è prospero per gran parte delle categorie di lavoratori e contribuenti, per questo lo Stato Italiano ha deciso di supportare alcune categorie di lavoratori, pensionati e disoccupati che potranno beneficiare di alcuni contributi statali. Questi contributi seguono il requisito del reddito:

Esiste la possibilità di avere un contributo economico da 200 euro, uno da 150 euro oppure anche entrambi i contributi economici. Le categorie dei lavoratori rientrano in diverse fasce di reddito.

Va precisato che coloro che potranno ricevere il bonus 150 euro nel 2023 in modalità automatica, sono coloro che erano già stati considerati idonei nel 2022, ma non hanno potuto incassare il denaro. Tutti i ritardi statali dunque verranno sanati automaticamente.

Nuovo bonus 150 euro 2023: cos’è la disoccupazione agricola

Coloro che sono inseriti in questa categoria sono i titolari di disoccupazione agricola entro la data del 30 novembre 2022. La disoccupazione agricola si riferisce a tutti i giorni non lavorati nel settore agricolo nel corso del 2021.

Solo in questo caso si potrà ottenere il bonus per contrastare l’inflazione nel mese di giugno, ma esistono alcune categorie di lavoratori e disoccupati che attendono ancora il contributo statale nonostante siano stati ritenuti idonei nel novembre 2022. l’INPS dovrebbe procedere con il pagamento entro la fine del mese.











