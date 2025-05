Nuovo bonus in programma: al via le domande per ottenere 850 euro al mese. Ecco i modi, i termini e i requisiti per presentare la richiesta.

Il nuovo Bonus Anziani da 850 euro al mese, ribattezzato così nella regione Campania, è in realtà un incentivo previsto dal governo nel piano nazionale dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Non è dunque riservato a determinate regioni, ma è esteso a tutto il territorio ed è disponibile dal 1 Gennaio 2025. Per richiederlo è sufficiente seguire l’iter previsto dalla riforma e avere gli appositi requisiti. E’ considerato un extra al sostegno che diversi anziani già percepiscono in qualità di persone non in grado di prendersi cura di se stessi.

Detto anche Prestazione universale è una misura che il Governo ha ritenuto necessaria e che è integrata alla pensione già percepita e serve per far fronte ad una serie di spese che solitamente le persone anziane, a volte sole, e prive di un reddito dignitoso sii trovano a fronteggiare. Un modo concreto per non farle sentire sole.

L’extra previsto può arrivare fino ad 850 euro ed è destinato a coprire per esempio i costi per una badante assunta in modo regolare, o anche l’acquisto di servizi qualificati da parte operatori del settore sociosanitario. Da sottolineare che il bonus non è pignorabile, è usufruibile solo dal soggetto indicato, e non è soggetto ad imposte il che rileva che è integro e non subisce decurtazione da parte dello stato: un aspetto questo decisamente vantaggioso e per certi versi innovativo.

Prestazione universale o bonus anziani: come richiederlo

Le condizioni per richiedere il bonus di 850 euro sono poche, ma determinanti per rientrare nella categoria dei beneficiari.

Occorre avere almeno 80 anni

Essere titolari dell’indennità di accompagnamento

Avere un sociosanitario non superiore a 6.000 euro annui

Inoltre una commissione tecnico scientifica dell’Inps deve valutare le condizioni di bisogno che devono essere gravissime

I requisiti devono essere tutti presenti e non possono essere derogati per nessuna ragione. Per questo l’attenzione su possibili raggiri e inganni è alta e i controlli sono continui. Questo anche per garantire realmente coloro che realmente meritano il bonus.

Come presentare la domanda: modi e termini

La domanda per richiedere il bonus anziani può essere presentata online sul portale dell’Inps, utilizzando le credenziali di accesso del soggetto che avanza la richiesta, o tramite l’assistenza di un patronato. Questo per agevolare chi ha difficoltà ad utilizzare gli strumenti digitali.

Inizialmente si è pensato che la Prestazione universale fosse una disposizione decisa dalla regione Campania. Un fatto che emerso soprattutto perché nel territorio se n’è parlato più che in altre aree. In realtà in Campania sono presenti moltissimi anziani in difficoltà che necessitano del sussidio, e questo ha allertato l’opinione pubblica. Diverse le domande avanzate nel territorio del sud Italia che sono sottoposte ad una seria valutazione.

Inoltre le autorità locali, vista la situazione non facile di moltissimi ottantenni sostenuti da famiglie con basso reddito, si sono impegnata a promuovere la richiesta del bonus e a dare tutte le informazione necessarie per ottenerne l’assegnazione. Tuttavia è sempre bene ricordare che la misura è nazionale e tutti coloro che ne hanno i requisiti previsti dalla legge la possono richiedere.