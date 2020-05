Nuovo Calendario Diamond League/ Cancellata la tappa a Londra: salva la data italiana

Pubblicità

Dopo pure l’inevitabile stop per l’emergenza coronavirus, e i rinvii di Mondiale e Olimpiade, ecco che pure il mondo dell’atletica prova a ripartire, con la Diamond League, per cui è stato appena svelato il nuovo calendario provvisorio per la stagione 2020. Il programma risulta inevitabilmente ipotetico, visto gli imprevedibili sviluppi della pandemia che ha colpito tutto il mondo e le evidenti difficoltà organizzative per eventi come quelli del diamante, di portata globale: e pure non è da escludere, che oltre alle cancellazioni già note, molte altre potrebbero arrivare. Dopo tutto, già oggi, contestualmente alla diffusione del nuovo calendario della Diamond League, la World Athletic ha già annunciato la cancellazione della tappa di Londra, in origine fissata per il prossimo 4-5 luglio. Pure però ecco che vi è grande ottimismo per un pronto rientro in pedana della atletica mondiale: dal nuovo calendario infatti ecco che si potrebbe cominciare finalmente già il prossimo 11 giugno, con la tappa di Oslo, per il momento ancora confermata.

Pubblicità

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE: GOLDEN GALA CONFERMATO

Dunque, tra rinvii e cancellazioni come si comporrà il nuovo calendario della Diamond League per la stagione 2020 dell’atletica outdoor? Come riferito prima ecco che il primo appuntamento, che segna dunque l’esordio della stagione sarà, presumibilmente il prossimo 11 giugno con la tappa di Oslo: pure si dovrà poi attendere ancora quasi due mesi per rivedere i nostri beniamini in pedana. Da agosto però sarà un tour de force: ecco che la Diamond league farà tappa a Montecarlo il 14 di agosto e il 23 sarà a Stoccolma. A settembre ecco poi le tappe di Losanna (2), Bruxelles (4), Parigi (6) e Gateshead, con a seguire la tappa italiana, il Golden Gala, si svolgerà o a Roma o a Napoli presumibilmente il 17 del mese. Di fila poi ecco anche per la Diamond League Shanghai (19), Doha al 9 ottobre e un secondo meeting sempre in Cina, ancora da capire. Da segnalare che rimane in sospeso la tappa di Eugene, prevista in origine il 7 giugno: cancellate invece le finalissime di Zurigo, previste il 9-11 settembre, ma la città svizzera ospiterà l’evento nel 2021 e 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA