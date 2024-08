Nuovo Cinema Paradiso, diretto da Giuseppe Tornatore

Coadiuvato dalla splendida musica del Maestro Morricone, il film Nuovo Cinema Paradiso del 1988 è un mix tra il drammatico, il sentimentale e la commedia e va in onda giovedì 15 agosto, alle ore 21:25 su Rai 1. La regia è di Giuseppe Tornatore, che ha raggiunto la fama internazionale con questo film, e ha in seguito diretto pellicole altrettanto importanti, come La leggenda del pianista sull’oceano, Malèna e Baaria, mentre il suo ultimo lavoro è il documentario Ennio, proprio sulla vita del famoso compositore.

Gli interpreti del cast di Nuovo Cinema Paradiso sono Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Isa Danieli, Enzo Cannavale, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Pupella Maggio e Agnese Nano. Le musiche, oltre a Ennio Morricone, sono affidate anche al figlio Andrea che ne ha scritto il brano centrale Tema d’amore. Il regista di Nuovo Cinema Paradiso figura anche come autore del soggetto e sceneggiatore.

La trama del film Nuovo Cinema Paradiso: la storia di un bambino con un grande sogno e del suo amico proiezionista

Nuovo Cinema Paradiso si basa sulla particolare amicizia nata tra il piccolo Salvatore, detto Totò, e Alfredo, un anziano signore che come mestiere fa il proiezionista in una sala cinematografica ed è proprio l’amore per il cinema che solidifica il loro legame.

Salvatore De Vita è un regista affermato da 30 anni che vive nella capitale dopo aver abbandonato la sua Terra d’origine, la Sicilia. Grazie alla madre, viene a sapere della morte di Alfredo e ciò gli dà il motivo per ricordare e ripercorrere tutti i momenti più importanti della sua infanzia. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il cinema rappresentava l’unico luogo di svago in un piccolo paese della Sicilia e la sala parrocchiale gestita dal severo parroco era diventata un viavai continuo per tutti gli abitanti del luogo.

Proprio qui il piccolo Salvatore conosce e stringe amicizia con Alfredo, la persona addetta alle proiezioni e grazie a lui, comincia ad imparare il mestiere del cinema e tutti i segreti legati alla macchina da proiezione con estrema meticolosità. Totò, riusce ad imparare come usare quel mezzo e a scoprire così quanto ami quel magico mondo.

Purtroppo, a causa di un incidente, Alfredo perde la vista e il suo posto viene affidato proprio al piccolo Totò, che con il passare del tempo diventa sempre più esperto. Durante il periodo dell’adolescenza, il ragazzo si innamora della giovane Elena, ma il loro rapporto viene osteggiato dalla famiglia di lei e si interrompe. Giunge il momento per Salvatore di partire per il servizio di leva a Roma e quando rientra in Sicilia incontra nuovamente Alfredo, che gli consiglia caldamente di intraprendere la carriera cinematografica per realizzare i suoi sogni.

Dopo aver vissuto questo ultimo importante ricordo, Salvatore torna alla realtà decidendo di recarsi nel suo paese d’origine Ciancaldo, per partecipare al funerale di Alfredo.

Il suo ritorno in paese, darà la possibilità a Salvatore di confrontarsi con tutte le persone che hanno fatto parte della sua infanzia e del suo passato.