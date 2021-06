Nuovo cinema paradiso/ Tornatore: “Senza Ennio Morricone non sarebbe stato lo stesso”

Nuovo cinema paradiso è un film che parla di film. Una pietra miliare della storia del cinema dedicata proprio al racconto del cinema e delle emozioni che la settima arte trasmette ai suoi fruitori ed estimatori, dalla fine del 1800 ai giorni nostri. Nuovo cinema paradiso, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, uscì nel 1988 e ottenne subito un grande successo di pubblico e critica. La versione internazionale da 123 minuti si aggiudicò il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, oltre al prestigiosissimo riconoscimento di Miglior film straniero alla cerimonia degli Oscar un anno dopo. Menzione d’onore per la colonna sonora composta da Ennio Morricone e da suo figlio Andrea, che firmò con lui il famoso Tema d’amore. I brani, in tutto 23, sono stati raggruppati dall’etichetta Universal in un cd pubblicato nel 2003.

Ennio Morricone, le curiosità/ "Fu assunto in Rai ma si licenziò il giorno dopo"

Giuseppe Tornatore parla di Nuovo cinema paradiso

In occasione del restauro del film, a 25 anni dalla prima proiezione, Giuseppe Tornatore ha voluto ribadire quanto il contributo di Ennio Morricone sia stato fondamentale per la buona riuscita del suo progetto: “Questo film mi ha dato tutto, nell’arco di un anno mi è accaduto tutto quello che può accadere nella carriera di un regista: dall’insuccesso più nero e disperato, fino al successo più roseo e gioioso. È stato come avere fatto dieci film insieme, un’esperienza profonda e articolata a cui devo tutto. È un film costantemente nella mia vita, mi sembra impossibile che siano passate così tante stagioni, ogni volta che vado da qualche parte mi chiedono del film. Gran parte di questo successo è dovuto anche alle musiche, senza Ennio non sarebbe stato lo stesso”.

Ennio Morricone/ Omaggio ai David di Donatello: da "Nuovo Cinema Paradiso" a...

L’importanza di Nuovo cinema paradiso nella carriera di Ennio Morricone

Nelle dichiarazioni riportate da Fanpage.it all’indomani della scomparsa si legge anche del profondo affetto che legava regista e compositore, tanto che quest’ultimo avrebbe accettato di tornare a scrivere soltanto se a proporglielo fosse stato il suo amico Giuseppe. Purtroppo, però, i due non hanno fatto in tempo a sviluppare l’idea – che pure c’era – di un documentario sullo stesso Morricone. A firmare la colonna sonora, la colonna sonora della sua vita, in quel caso, sarebbe stato proprio lui. Nuovo cinema paradiso era un film importante anche per Ennio. Spesso e volentieri, durante le interviste, soleva lamentarsi: “Mi chiedete sempre dei film western, perché non mi chiedete di Tornatore?”. Allo stesso modo, Tornatore faceva e fa tuttora riferimento al suo legame artistico con Morricone, che descrive come un sogno coltivato sin da bambino. Il suo primo approccio alla musica di Morricone, infatti, risale a quando aveva 8 anni. All’epoca, Giuseppe ancora non sapeva che di lì a pochi anni il maestro sarebbe diventato non solo suo stretto collaboratore, ma anche suo fedele amico, e che il loro sodalizio sarebbe stato ricordato come uno tra i più fruttiferi della storia del cinema italiano.

