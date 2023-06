Nuovo Codice della Strada, video Salvini/ Regole monopattini, alcol, droghe: “Se ti fai le canne…”

Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, i ministri Salvini, Musumeci e Zangrillo in conferenza stampa hanno illustrato il Nuovo Codice della Strada. Il ministro dei trasporti ha spiegato: “È un disegno di legge e l’obiettivo è che sia norma entro l’autunno. Le 2-3 priorità che voglio sottolineare è il giro di vite con tolleranza zero per chi guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di droga. Chiunque utilizzi droga ha la revoca della patente fino a 3 anni. Se ti fai le canne o ti droghi in discoteca, fino a 3 anni la patente non la vedi più”.

Inoltre, nel Nuovo Codice della Strada saranno inasprite anche le pene nel caso in cui venga utilizzato il telefono alla guida: “Non ci sarà solo la decurtazione di punti ma anche la sospensione della patente visti gli incidenti figli della distrazione. Non ci sarà la decurtazione di punti anche per circolazione contromano, mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza per bambini, sorpasso azzardato: ci sarà la sospensione della patente”.

Stretta sui monopattini

Il ministro Matteo Salvini, nella conferenza stampa spiega ancora cosa comporterà il Nuovo Codice della Strada per i guidatori di monopattini e bici: “Sulle due ruote nessun obbligo in più per i ciclisti, anzi, stiamo studiando con la polizia stradale una nuova distanza di sicurezza tra auto e ciclisti. Per quanto riguarda i monopattini ricordiamo che ciascuno potrà usarlo come crede ma saranno disattivati e impossibili da usare fuori dal limite urbano. Ci sarà il casco e l’assicurazione obbligatoria”. Infine, come spiega il ministro “Verrà emanato un successivo regolamento per mettere un po’ di ordine nella giungla degli autovelox. Ho chiesto agli uffici di predisporre localizzazioni adatte”.

Rispondendo poi ad una domanda, il ministro dei trasporti spiega che “C’è una premialità sulla patente per chi seguirà corsi veri di educazione stradale. Queste norme non hanno un nemico. Sono amiche della sicurezza e della salute pubblica. Si cerca di portare educazione, controlli e repressione laddove la situazione sia grave. La velocità sul monopattino? Quelli in sharing hanno un limite ma quelli che compri ancora no. Contiamo che conti un po’ di ordine”.













