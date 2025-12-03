Arriva in consiglio dei ministri il nuovo codice dell'edilizia, voluto fortemente dal ministro Matteo Salvini: ecco le principali novità

Arriva in Consiglio dei ministri il nuovo codice dell’edilizia. Lo scrive il quotidiano Il Sole 24 Ore precisando che fra gli obiettivi del testo vi è quello di regolarizzare gli abusi storici, quelli che hanno una data precedente al primo settembre 1967. L’annuncio è stato dato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il nuovo testo andrà a essere una revisione dell’attuale Testo unico edilizia.

Numeri vincenti Million Day di oggi 3 dicembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Secondo il quotidiano finanziario sarà una sorta di “anno zero per l’edilizia privata”, visto che, attraverso lo stesso, sarà molto più semplice mettere in regola appunto gli abusi edilizi, le difformità fra come è realmente un edificio e come invece risulta al Comune. Obiettivo: cercare di sanare tutte quelle piccole difformità, di modo da mettere in regola gli edifici, in linea con quanto già proposto negli ultimi anni dal partito del Carroccio, come già previsto dal decreto Salva casa. Quanto tempo ci vorrà affinché venga introdotto? Sempre per Il Sole 24 Ore ci vorranno circa 12 mesi, tenendo conto di tutti i passaggi previsti, ma in ogni caso i lavori sono iniziati, di conseguenza prima o poi dovranno essere portati a termine.

Garlasco, fotografa smentisce Sempio su foto davanti villa Poggi/ "Non c'era ressa. Stasi? Non lo vidi"

NUOVO CODICE DELL’EDILIZIA, LE NOVITA’ PRINCIPALI PREVISTE

La particolarità del nuovo testo è quella – come detto sopra – di concentrarsi proprio sulla sanatoria degli abusi edilizi e, in tal senso, verrà stilato una sorta di vademecum o di elenco in cui si definiranno a livello nazionale le varie tipologie di difformità, con tanto di disciplina delle tolleranze edilizie. Obiettivo: cercare di semplificare in maniera netta tutti i regolamenti attualmente in vigore nelle varie regioni, che rendono ad esempio un abuso in Lombardia non abuso in Toscana o viceversa.

Tramite questa nuova “classifica” si cercherà quindi di fare in modo che gli abusi siano tali ovunque, dal nord al sud del nostro Paese, facilitando così gli interventi legislativi. Si punterà quindi a introdurre degli standard minimi che siano validi su tutto il territorio ma soprattutto uniformi. Nella nuova legge, secondo le indiscrezioni, sarà inoltre previsto un maggior impiego del superamento della doppia conformità, un vincolo che era già comunque molto complicato da superare.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 Dicembre (249/2025)

NUOVO CODICE DELL’EDILIZIA, LE NOVITA’: SI PUNTA SULLA SEMPLIFICAZIONE

Si cercherà poi di rendere più semplice dimostrare lo stato legittimo dell’edificio, requisito fondamentale in caso di compravendita, così come grande attenzione sarà data ai titoli edilizi. Il Sole 24 Ore specifica che oggi è molto complicato riuscire a trovare un orientamento nelle varie tipologie di lavoro, fra permessi, certificazioni, segnalazioni, comunicazioni e via discorrendo; di conseguenza si punterà anche in questo caso a snellire le procedure, ridurre la burocrazia e soprattutto accelerare le tempistiche per poter iniziare i lavori.

Novità, infine, anche per quanto riguarda la questione digitalizzazione, visto che nel nuovo codice dell’edilizia si cercherà di rendere “comunicabili” fra loro le varie banche dati delle pubbliche amministrazioni, di modo da dare vita a una classificazione trasparente del patrimonio edilizio, a cui accedere in maniera semplice tramite appunto gli strumenti digitali.