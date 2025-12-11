Il nuovo contratto per colf e badanti produrrà i primi effetti dal 2026. Il CCNL prevede incrementi per i lavoratori e carichi per i datori.

Il nuovo contratto non è rivolto soltanto alle colf e ai badanti, ma anche ai baby sitter, e i suoi effetti saranno applicati a partire dal 2026 in poi. La firma ufficiale è arrivata a fine ottobre, e le novità penalizzeranno i datori di lavoro.

La prima novità – negativa per chi assume – riguarda dei rincari contrattuali. I datori che assumeranno un collaboratore domestico, avranno un esborso di 86€ al mese in più, da applicare ai contratti nel medio e lungo periodo.

Aumento requisiti pensione/ Altro che 3 mesi, ecco la penalizzazione reale

Le novità del nuovo contratto colf e badanti 2026

Le firme per poter ufficializzare il nuovo contratto per colf, badanti e baby sitter sono arrivate a fine ottobre, e nonostante sia stato pubblicato l’1° novembre di quest’anno, gli effetti saranno prodotti soltanto dal 1° gennaio 2026.

Superbonus condomini/ Contenziosi a discapito dei cittadini in buona fede

Ad aver accettato le modifiche al contratto collettivo nazionale della categoria dei collaboratori domestici sono state le sigle più note, Uil Uiltucs, Cisl Fisascat, Cgil Filcams, Federcolf, Domina e Fidaldo.

La revisione ha dato luogo ad una maggior tutela sui diritti e la sicurezza di verrà assunto, intervenendo specialmente sulle “quote straordinarie” e a favore delle collaboratrici straniere, sempre più spesso “assunte in nero”.

Aumenti fino a 100€ lordi mensili

La novità più consistente prevede l’aumento del salario a favore del collaboratore, che una volta raggiunto il livello BS e su una base pluriennale ammonterà a 100€ in più (lordi e al mese).

SCENARIO AUTO/ “Ecco la strada rimasta per un'Ue più green, ma ancora industrializzata"

La progressione avverrà gradualmente, già dal prossimo anno (2026), l’incremento sarà di 40€, dal 2027 30€, ed infine nel 2028 (dal 1° gennaio e dal 1° settembre) 15€.

Per le famiglie che avranno necessità di un collaboratore domestico questi incrementi impatteranno negativamente il budget familiare, per un ammontare (in media) di 230€ al mese.

Come sfruttare al meglio i benefit fiscali

Per fortuna al fine di contenere i costi e il suo rialzo, sono previsti i benefit fiscali come le deduzioni applicabili ai contributi previdenziali e le detrazioni per abbassare la spesa della retribuzione.

La deducibilità massima è fissata a 1.549,37€ annui, mentre la deducibilità entro e non oltre 1.549€ per ciascun collaboratore assunto.

Dalle sigle sindacali arrivano però delle novità importanti per aiutare anche i datori di lavoro che hanno necessità di assumere un collaboratore: nel Bilancio quasi sicuramente si prorogheranno dei bonus e l’incremento per i lavoratori è dilazionato in più anni.