Nuovo Decreto Conte: chi può stare aperto?/ Video oggi Dpcm: elenco negozi essenziali

«Non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo tutelare noi stessi e le persone che amiamo. Per questo il Governo ha deciso di compiere un altro passo: chiudere sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali»: con queste parole ieri sera in diretta Facebook il Premier Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo decreto che verrà limato e approvato in giornata e che prevede la chiusura di tutte le attività produttive non strettamente necessarie alla collettività in questo momento di massima emergenza per l’epidemia coronavirus. Da lunedì fino al 3 aprile – ha specificato una nota del Governo visto che nel discorso del Premier non venivano accennate le tempistiche – il divieto sarà assoluto e su base nazionale, seguendo a ruota la direttiva lanciata ieri pomeriggio dalle Regioni Lombardia e Piemonte a fronte dell’emergenza enorme di contagio e decessi nei propri territori. Dopo le riunioni con sindacati, Ministri e associazioni di categoria, è stato stilato un elenco dettagliato di tutto quello che può stare aperto nelle prossime settimane e di cosa inevitabilmente verrà chiuso o “rallentato”.

COSA RIMANE APERTO: L’ELENCO (UFFICIOSO) NEL DECRETO

In attesa della pubblicazione del nuovo Decreto con tutte le nuove norme che aggiornano le precedenti contenuti nei Dpcm 9 e 11 marzo, il Premier Conte in conferenza stampa ha spiegato che rimarranno aperti tutti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità, senza restrizioni di giorni e orari, dunque non c’è ragione di fare corse e code per gli acquisti; farmacie e parafarmacie; servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari; tutti i servizi essenziali come i trasporti; le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali; le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale; al di fuori delle attività essenziali è consentito soltanto il lavoro in modalità smart working. Secondo le fonti di Palazzo Chigi, rimarranno inoltre aperte edicole, giornali, tv ma anche benzinai e tabaccai: ecco l’elenco ATECO che dovrebbe essere incluso nel Decreto in via di approvazione dal Consiglio dei Ministri (pubblicato dal Sole 24 ore, ndr).

DECRETO ANTI-CORONAVIRUS: COSA VIENE CHIUSO

A fronte di un’intera filiera che rimarrà aperta per garantire le necessità essenziali per la popolazione, il nuovo Decreto Conte vedrà una folta lista di attività, aziende, produzioni e settori completamente chiusi da domani fino almeno al prossimo 3 aprile nel pieno del contagio da coronavirus. Si parla dunque di tutto ciò che non si trova presente nell’elenco dettagliato di cui sopra, in special modo: ristorazione (laddove non specificato perché utili a servire prodotti e servizi per le attività essenziali), uffici pubblici (tranne quelli di utilità pubblica come poste e attività finanziarie); Mercati all’aperto, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; attività per servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri); attività artigianali; attività del settore privato che non abbia possibilità di smart working; cantieri edili tranne quelli utili alle attività sanitarie, ospedaliere, stradali, autostradali e ferroviari. Ora l’attesa è tutta per il nuovo decreto nella sua forma ufficiale e scritta: nel frattempo qui trovate le dichiarazioni del Premier Conte, mentre qui sotto il video discorso su Facebook.





