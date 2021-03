Nuovo Decreto Covid, Draghi ‘apre’ a Lega/ Superiori-bar-ristoranti da metà aprile?

Se nella conferenza stampa di venerdì scorso Mario Draghi aveva nettamente “stoppato” l’invito della Lega a ipotizzare qualche riapertura nel prossimo Decreto Covid (in vigore subito dopo la Pasqua, dal 7 al 30 aprile), col passare delle ore pare più possibile una linea di “apertura graduale” alle tesi di Salvini anche a Palazzo Chigi. L’iter verso il nuovo provvedimento che sostituirà Dpcm e “vecchio” Decreto Covid procede e domani ci sarà l’incontro Governo-Regioni alla presenza del Presidente Draghi per delineare gli ultimi punti sulla bozza presentata dall’esecutivo e pronta al Cdm tra martedì e mercoledì.

DOPO LA SCUOLA, ALTRE RIAPERURE?/ Sirchia: dipende quanto saremo bravi coi vaccini...

L’Italia resta “chiusa” anche per la maggior parte di aprile, salvo la riapertura di scuole elementari e prima media dal 7 aprile prossimo: ma davanti all’invito ulteriore giunto dal Carroccio, le posizioni di Draghi sembrano secondo le anticipazioni del Corriere della Sera ammorbidirsi. «Lavoriamo con il presidente Draghi perché dopo Pasqua si riaprano le attività nelle città italiane fuori dall’emergenza. Salute e lavoro devono camminare insieme», ha spiegato Matteo Salvini oggi un breve video caricato sui social. Da Palazzo Chigi l’input non sarebbe di completa bocciatura, anzi.

SCENARIO VACCINI/ "Europa sconfitta, Draghi può ancora salvare il 2021 dell'Italia"

COSA POTREBBE RIAPRIRE DA METÀ APRILE

Per responsabilità verso il Paese, ma anche per andare incontro alle istanze del Centrodestra (che parlano a nome di aziende, imprese, lavoratori, settori chiusi e famiglie devastate dai lockdown e non solo dal Covid), il premier Draghi avrebbe chiesto agli scienziati del Cts di monitorare «giorno per giorno» i dati dei contagi, sulla cui base è «pronto a intervenire pragmaticamente». E così la struttura del nuovo Decreto Covid potrebbe prevedere una cornice normativa che permetta allentamenti a partire dalla metà di aprile su tutto il territorio nazionale, laddove le situazioni lo consentano: non solo obbligo vaccinale per i sanitari, il provvedimento del Governo dovrebbe prevedere da un lato l’abolizione delle zone gialle ma dall’altra la possibilità di «riaprire in corsa il dossier delle misure, con l’obiettivo di valutare un alleggerimento della stretta».

CINA vs USA/ La guerra che scoperchia i guai della Germania e rilancia Draghi

E dunque qualche riapertura potrebbe vedersi tanto per il ritorno in classe delle scuole superiori (e anche seconda e terza media) quanto per un primo respiro alle attività commerciali: e così il ripristino nelle zone gialle dei bar e ristoranti aperti almeno a pranzo. Diverso il discorso per palestre, piscine, teatri, cinema e musei dove la situazione resta ancora in standby forse per l’intero mese di aprile: le attività dello sport sono però in rivolta e con diversi organi ufficiali hanno annunciato che a prescindere dal decreto il prossimo 7 aprile riapriranno i molti punti, «non ci interessanti i verbali, qui rischiamo di morire di lockdown» (qui tutte le novità, ndr).

Lavoriamo con il presidente Draghi perché dopo Pasqua si riaprano le attività nelle città italiane fuori dall’emergenza. Salute e lavoro devono camminare insieme. pic.twitter.com/lRmkeQbkBm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 28, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA