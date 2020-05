Nuovo decreto riaperture attività e negozi/ Dal 18 maggio: linee guida e sanzioni

Pubblicità

Il Consiglio dei Ministri terminato nella notte ha approvato un nuovo decreto-legge “che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Per quanto riguarda dunque le attività economiche e produttive, a partire da lunedì esse “devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

Dunque ogni settore deve fare riferimento alle linee guida per esso stabilite. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni “monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”.

NUOVO DECRETO RIAPERTURE: LE SANZIONI PREVISTE

Proprio in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, “può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale”. Quali sono invece le sanzioni per chi non rispetta protocolli e linee guida e non assicura adeguati livelli di protezione?

Si incorrerà in questo caso nella “sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Inoltre, nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Quanto alla sospensione dell’attività, il testo del decreto-legge prevede quanto segue: “Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.



