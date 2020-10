Nuovo Dpcm 17 ottobre?/ Ultime notizie, Conte stringe: coprifuoco alle 22 e chiusure

Il nuovo dpcm è atteso nel corso delle prossime ore. Il governo giallorosso è al lavoro su un provvedimento che dovrebbe irrigidire le norme in vigore, allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. L’andamento dei contagi preoccupa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che comunque respinge l’ipotesi lockdown. In questo senso l’elaborazione di un nuovo Dpcm, a pochi giorni dall’ultimo, con alcune significative strette. Al vaglio ci sono diverse misure, tra cui il coprifuoco alle ore 22 in tutta Italia, chiusura anticipata dei locali pubblici come ristoranti e pub. Non si tratterebbe di un divieto assoluto di uscire, ma una misura anti-movida. Rischiano molto anche le palestre, oltre alle attività di estetica e della cura della persona, ma anche i cinema e i teatri. In questo caso la chiusura potrebbe essere un’ipotesi da accostare esclusivamente alla Regioni con un alto indice di contagio.

NUOVO DPCM, COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SPINGE PER DIDATTICA A DISTANZA

Nel nuovo decreto resterebbe fuori la chiusura delle scuole, anche se il comitato tecnico scientifico spingerebbe per la didattica a distanza almeno per quanto concerne le scuole superiori. Entro domani, sabato 17 ottobre, è dunque attesa la firma da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul nuovo Dpcm con effetto immediato. Con l’arrivo del week end il Governo punta a contenere la movida, dato che le misure adottate fino ad ora, con la chiusura dei locali entro le 24, non sono state ritenute sufficienti. Da non considerare, al momento, l’ipotesi lockdown. In questo senso il premier Conte, intervenuto al Limes Festival, ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole: “Il lockdown viene usato da chi non ha mezzi”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Poi ha annunciato che “l’Unione europea sta finanziando le più importanti ricerche ed è in condizione di potersi garantire varie centinaia di milioni di vaccini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA