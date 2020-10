Nuovo Dpcm 26 ottobre: bozza/ Locali chiusi h18: scontro Regioni. Oggi annuncio Conte

«Le prossime settimane si preannunciano complesse, non dobbiamo abbassare la guardia. Se non proteggiamo salute dei cittadini non possiamo proteggere economia»: era cominciata così la maxi convulsa giornata di sabato, con la firma del Dpcm slittata di ora in ora dopo le infinte riunioni tra Governo, capidelegazioni, Cts, Regioni e opposizioni. Ieri sera sembrava tutto apparecchiato per la firma del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con successivo annuncio in conferenza stampa del Premier Conte, ma tanto internamente al Governo quanto con le Regioni non si è trovato l’accordo con la chiusura serrata di tutti i locali alle 18 a partire da lunedì 26 ottobre e per almeno tre settimane. Italia Viva si è schierata con i Governatori per chiedere di limitare le chiusure ed evitare il nuovo “lockdown” su cinema e teatri (totali), su bar, ristoranti e locali perdendo di fatto tutta la parte cena: l’ala rigorista però non lo accetta e chiede, tanto col Pd quanto con il Movimento 5 Stelle e LeU di insistere con le chiusure alle 18 per «salvare il Natale da fare poi tutti insieme» (cit by Luigi Di Maio oggi nell’intervista a L’Avvenire). Dopo il rinvio alla giornata di domenica, con firma di Conte e annuncio in conferenza stampa in queste ore, i nodi dello scontro sono ancora tutti da risolvere: ieri la lettera delle Regioni a Palazzo Chigi richiedeva un sistema assennato di chiusure parallelo ad una chiarezza sui ristori da girare ai commercianti che andranno in sofferenza per la dura stretta anti-Covid.

NUOVO DPCM: TUTTE LE NOVITÀ IN BOZZA

Di contro però, ieri notte nell’ultima riunione tra Conte e i Ministri Boccia, Speranza e tutti i capidelegazione del Governo hanno ribadito come la linea resta la chiusura di tutti i locali alle ore 18 nei soli giorni feriali. Si rende invece “consentito” l’apertura dei ristoranti la domenica a pranzo: è tutto però ancora in divenire con l’ultima bozza del Dpcm emersa ieri che sembra avviarsi verso una definitiva versione entro la serata di oggi. Sempre sul tema locali, il nuovo decreto 26 ottobre-24 novembre si avvia a vietare il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici dopo le ore 18, mentre resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 24. «Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto», si legge nella bozza Dpcm, mentre sul fronte spostamenti al momento non vi sarebbe né coprifuoco nazionale, né lockdown locali né tantomeno divieto di spostamento tra Regioni. Resta una forte “raccomandazione” «a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Fronte scuola, le scuole superiori avranno Dad pari al 75% delle attività con dunque 25% di presenza in classe, uniformando le ordinanze regionali finora emerse. Da ultimo, si valuta lo stop totale per palestre, sale giochi, piscine e possibile chiusura di alcune piazze “della movida” dalle ore 21, «fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private».



