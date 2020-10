Nuovo Dpcm 7 ottobre/ Quali obblighi e cosa cambia: mascherine aperto, no coprifuoco

Come confermato poco fa dal Ministro della Salute Roberto Speranza, domani sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm per le misure anti-Covid da estendere dopo la scadenza del 7 ottobre del precedente dispositivo normativo. Con l’aumento dei contagi e il rischio di una seconda ondata, il Governo serra le norme anti-Covid importando novità importanti con alcune limitazioni della vita dei cittadini, ma smentisce nuovi lockdown nei prossimi mesi: «Abbiamo scelto la linea della gradualità, giocarci tutte le cartucce subito sarebbe stato un errore», spiega una fonte di Governo al Messaggero dopo il Consiglio dei Ministri di ieri sera che ha visto sul tavolo le nuove disposizioni del Decreto Conte sull’emergenza Covid. «Cosa faremmo se, com’è probabile, tra qualche giorno la situazione dovesse farsi più grave? Mica possiamo arrivare al lockdown totale…», ribadisce la “voce” di Palazzo Chigi in merito alle norme contenute nel Dpcm finora ancora non presente con una bozza materiale. Al Parlamento oggi il Ministro della Salute ha indicato nella sua informativa le linee guida del nuovo Dpcm: obbligo mascherine anche all’aperto, maggior distanziamento sociale e lavaggio costante delle mani. Così Speranza ai parlamentari: «Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci. Dobbiamo ricordare le regole essenziali come il lavaggio delle mani, oltre al’uso delle mascherine, è questo il Dpcm che approveremo. Sarebbe profondamente sbagliato dividersi su queste che sono le indicazioni della comunità scientifica per provare a contrastare il virus».

TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DPCM

Prevale però la linea “morbida” sulla movida e i locali del Paese per non gravare ulteriormente sulla già pesantissima situazione economica e lavorativa del settore dei servizi: così il nuovo Dpcm non prevede – a differenza di alcune anticipazioni fornite alla stampa di alcune fonti di Governo – alcun coprifuoco a bar, ristoranti e feste private. Il Premier Conte per non «gravare ulteriormente sulla ristorazione già pesantemente colpita dal lockdown», riporta ancora il Messaggero, non inserisce coprifuochi o simili ma si “limita” all’obbligo della mascherina in tutti i luoghi anche all’aperto e in più maggiori controlli dell’esercito con multe fino a 3mila euro. «Per ora ci limitiamo a spingere per avere maggiori controlli nelle strade, anche grazie all’uso dell’esercito, e per ridurre con la mascherina all’aperto i rischi di contagio», ha spiegato il Premier Conte ai suoi collaboratori, anche se «la guardia resta alta. Se ci sarà un peggioramento della curva epidemica, interverremo tempestivamente con nuove misure restrittive» sottolinea il Ministro della Salute in Parlamento. Il nuovo Dpcm durerà altri 30 giorni dal varo ufficiale che dovrebbe essere tra la sera del 7 e la mattina dell’8 ottobre, non appena sarà deciso l’aggravio della multa per chi non indossa mascherine all’aperto. Dopo il voto delle Camere sulle comunicazioni di Speranza, oggi sarà varato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021.



