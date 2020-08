Nuovo Dpcm, bozza: conferma obbligo mascherina/ Verso proroga regole dopo Ferragosto

Obbligo mascherina fino a Ferragosto, ma si andrà avanti con una proroga. Questa è una delle misure che conterrà il nuovo Dpcm a cui sta lavorando il governo e di cui al momento circola una bozza. Fonti di governo, citate da Rainews, spiegano comunque che verranno confermate le misure anticontagio. Di conseguenza, bisognerà indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi che sono accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Anche se ancora nessun decisione sarebbe stata presa su una proroga, questa è già in cantiere. Il nuovo Dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare sostanzialmente le linee guida che sono attualmente in vigore e quindi viene dato per scontato già il rinnovo dell’obbligo delle mascherine per il contenimento del contagio di coronavirus. Per ora c’è l’ordinanza firmata il 1° agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza che impone l’uso dei dispositivi di protezione fino al 15 agosto «nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza».

BOZZA NUOVO DPCM: OBBLIGO MASCHERINA VERSO PROROGA

L’obbligo di mascherina non si applica ai bambini che hanno meno di sei anni e ai disabili. Inoltre, il nuovo Dpcm confermerà il distanziamento sociale, col mantenimento di un metro tra le persone sui mezzi di trasporto e nei luoghi aperti al pubblico. Nei giorni scorsi si è ipotizzato anche un via libera a sagre, fiere, eventi pubblici e navi da crociera, seppur con prescrizioni severe, ma non ci sono conferme in merito. I dettagli saranno messi a punto giovedì, quando è previsto un vertice tra il premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia con i governatori. Andranno stabilite le linee guida e le precauzioni da imporre per impedire che esplodano altri focolai. L’orientamento, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è di fare un passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Quindi, le mascherine andranno indossate all’aperto solo se si sta accalcati o se non si può garantire il distanziamento necessario. Per quanto riguarda le navi da crociera, uno degli aspetti da chiarire riguarda la possibilità di scendere per le escursioni.



