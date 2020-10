Nuovo Dpcm celebrazioni messe: cosa cambia/ Eucaristia con disinfezione mani e guanti

Il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte dello scorso 13 ottobre, emanato per introdurre misure più restrittive (ma non troppo, almeno per il momento) al fine di provare a contenere la nuova ondata di contagi da Covid-19 nel Paese e allontanare così lo spettro del lockdown come sembra paventarsi all’estero, prevede diverse novità per le celebrazioni religiose e in generale per i luoghi di culto. Andiamo a vedere nello specifico cosa cambia per quanto riguarda le Sante Messe e le regole a cui dovranno attenersi sacerdoti e partecipanti: premesso che per scambiarsi il rituale segno della pace bisognerà ancora attendere e che il momento non pare propizio per reintrodurlo, innanzitutto si predispone che per il solenne momento dell’Eucaristia e della distribuzione della comunione questa potrà avvenire solamente dopo che il celebrante o il ministro straordinario avranno proceduto non solamente a igienizzare le proprie mani ma anche dopo aver indossato i guanti monouso.

NUOVO DPCM ANTI-COVID: COSA CAMBIA PER LE CERIMONIE RELIGIOSE IN CHIESA

Non solo: da parte del sacerdote al momento della distribuzione della comunione dovrà essere mantenuta comunque la distanza di sicurezza nei confronti dei fedeli, usando ovviamente l’immancabile mascherina per coprire naso e bocca e avendo pure cura che l’ostia non tocchi mai le mani della persona che la riceve. Ad ogni modo il Dpcm introduce delle novità anche più generali e che riguardano tutte le celebrazioni o cerimonie che si tengono nei luoghi di culto: innanzitutto va vietato qualsiasi tipo di assembramento, nel rispetto del già citato distanziamento sociale (un metro di fronte e ai lati) e anche della capienza massima della stessa chiesa precedentemente individuata dal parroco. Si accede ai luoghi di culto solo con mascherina, indossando guanti monouso e altri dispositivi di protezione individuale: per favorire degli accessi più ordinati inoltre ci saranno volontari e collaboratori che all’occorrenza li contingenteranno e consentiranno pure di usare più ingressi per evitare assembramenti. A proposito delle stesse cerimonie religiose quali matrimoni, battesimi e cresime, è stato confermato che alle feste conseguenti la liturgia è consentito un numero massimo di invitati pari a 30, compresi i festeggiati.



