Nuovo Dpcm centri commerciali: cosa cambia/ Misurazione temperatura, no assembramenti

Il nuovo Dpcm del 13 ottobre, firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, era atteso per capire quali fossero le misure introdotte dal Governo per fare fronte alla recente impennata dei contati da Coronavirus sull’intero territorio italiano e soprattutto per provare ad allontanare l’ombra di un secondo lockdown, come peraltro sembra possa accadere in altri Paesi d’Europa. Il nuovo provvedimento tocca diversi ambiti della vita pubblica, a partire dalle chiese e le cerimonie religiose, passando per luoghi di ristorazione, attività ricettive e supermarket e centri commerciali. Proprio in relazione a questi ultimi, vediamo cosa cambia a seguito dell’introduzione del decreto: di recente erano sorte polemiche proprio in relazione agli stessi centri commerciali della Capitale che nel weekend vedevano un afflusso enorme di persone al chiuso, impossibilitate a mantenere le distanze nonostante la segnaletica apposita e l’osservazione scrupolosa delle regole, senza contare il fatto che a volte i controlli latitano…

CENTRI COMMERCIALI, COSA CAMBIA DOPO IL DPCM DEL 13 OTTOBRE?

Col nuovo Dpcm nei supermarket e i succitati centri commerciali dovrà essere rilevata la temperatura corporea e, come abbiamo imparato negli ultimi mesi, l’accesso sarà vietato se questa è superiore a 37,5 °C: le regole di accesso ovviamente varieranno in base ai singoli esercizi e alle loro dimensioni ma di base dovrà essere vietato qualsiasi assembramento consentendo che i clienti possano mantenere un metro di distanza dagli altri. Dovrà inoltre essere garantita a tutti la possibilità di igienizzarsi le mani e a tal proposito dovrà essere lo stesso personale in servizio a invitare la cliente a farlo. E per il contatto con i prodotti sugli scaffali? Per gli “acquisti in autonomia” in cui possa esserci stata una manipolazione del prodotto è obbligatoria la disinfezione preventiva delle mani, mettendo a disposizione anche guanti monouso da indossare tassativamente. Per quanto riguarda le altre aree comuni presenti nei centri commerciali oltre a riorganizzare eventualmente gli spazi, sarà necessario regolamentare meglio i flussi di accesso, delimitando le varie zone e garantendo così le stesse distanze di sicurezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA