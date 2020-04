Nuovo Dpcm Conte coronavirus 1 aprile/ Decreto proroga misure quarantena al 13 aprile

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pronto un nuovo Dpcm 1 aprile per prorogare le misure di quarantena e chiusura attività dal 3 aprile fino al prossimo 13 aprile: come annunciato stamani durante il tavolo con le opposizioni a Palazzo Chigi, il Premier sta per firmare un nuovo Decreto “fotocopia” che di fatto sposti l’intero pacchetto riassunto e stabilito nell’ultimo Dl del 25 marzo fino a dopo Pasqua, non lasciando spazio dunque per il momento a graduali riaperture o “allentamento” delle misure di contenimento.

Alle ore 20.20 è previsto un nuovo discorso alla nazione, con la classica formula della conferenza stampa in diretta dai canali social del Presidente del Consiglio e di Palazzo Chigi, nel quale farà l’annuncio ormai già noto. I contagi di coronavirus diminuiscono nella curva di aumento da un giorno con l’altro, ma questo non significa abbassare la guardia come spiegato dal Ministro della Sanità Roberto Speranza nell’Informativa al Senato di mercoledì mattina: «I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali».

BOZZA DECRETO CONTE: PROROGA MISURE FINO AL 13 APRILE E..

Nella bozza del nuovo Dpcm pronto ad essere varato dal Premier Conte – pubblicata da Adnkronos con alcuni stralci – si legge con chiarezza «L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020».

Si riassume dunque tanto gli interventi del Decreto 25 marzo (che già riassumeva tutti i Dpcm precedenti fatti dal Presidente del Consiglio in merito all’emergenza coronavirus) e in più aggiunge le ordinanze del Ministro Speranza assieme all’ultimo Dpcm 28 marzo, quello per intenderci che ha concesso 400 milioni ai Comuni per soddisfare un inizio di aiuto economico all’emergenza alimentare (buoni pasto per reddito). In un’altra parte della bozza – dunque ancora suscettibile a modifiche – è inserita una ulteriore stretta sugli allenamenti sportivi: non solo sono «sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati» ma anche «le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo».



