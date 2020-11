Nuovo Dpcm e seconde case/ “Chi arriva non segnala presenza: rischio caos sanitario”

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tra nuove misure per il contenimento del contagio da Covid-19 e restrizione degli spostamenti tra le regioni si ripropone l’annoso tema delle seconde case. A sollevare la questione è stato nelle ultime ore Giorgio Del Ghingaro, sindaco dem di Viareggio, che sui proprio canali social di Facebook e Instagram ha postato un video in cui invita le istituzioni e gli altri primi cittadini come lui ad affrontare il problema prima che possa rivelarsi un ulteriore fattore di aggravamento della situazione sanitaria già resa complicata dalla tanto temuta seconda ondata. “Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm la divisione delle regioni in colori diversi per segnalare la gravità del contagio, e con la conseguente chiusura degli spostamenti, credo sia ovvio riflettere sul tema delle seconde case” ha detto Del Ghingaro ai suoi concittadini e follower, spiegando che non vorrebbe si ripetesse quanto già accaduto la scorsa primavera.

SINDACO DI VIAREGGIO, “CON NUOVO DPCM TORNA CAOS DELLE SECONDE CASE PERCHE’…”

“Dobbiamo rifletterci oggi, sviluppare una riflessione seria sul tema perché la Versilia è già molto stressata dal punto di vista sanitario” ha ammonito Del Ghingaro nel breve video postato online nella giornata di oggi e ricordando pure che la Regione Toscana deve già affrontare il problema dei posti letto a disposizione per i pazienti Covid, quello della tracciabilità dei contatti e ovviamente l’effettuazione dei tamponi alla popolazione. “Non continuiamo a stressare questa zona con persone che arrivano qui e non segnalano la propria presenza adeguatamente generando dei rischi” ammonisce il primo cittadino viareggino in merito alle case vacanze, citate anche in un hashtag a margine del post e ricordando poi su Facebook “il caos di primavera”. E conclude con un invito: “Gli organi competenti riflettano su questo tema: noi sindaci e io in particolare sono disponibile ad approfondire questo tema con loro e trovare delle soluzioni”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA