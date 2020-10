Nuovo Dpcm: feste e matrimoni “ridotti”/ E divieto di sostare fuori da bar e locali

Continua il lavoro del Governo per preparare il nuovo Dpcm che verrà firmato 15 ottobre. Al vaglio nuove restrizioni, per questo il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di convocare d’urgenza il Comitato tecnico scientifico per domani. In particolare, si valuta l’inserimento di una nuova norma. Si tratta di applicare il divieto di assembramento impedendo ai cittadini di sostare davanti a bar e ristoranti. L’intenzione è di svuotare quelle aree di paesi e città dove le persone si incontrano spesso senza indossare le mascherine e rispettare il distanziamento. Controlli e multe finora non sono serviti ad evitare aggregazioni. All’orizzonte dunque un freno alla movida che è tra le cause principali, secondo gli esperti, del numero crescente di contagi, mentre prosegue il dialogo con i presidenti delle Regioni con l’obiettivo di scongiurare il lockdown. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la regola prevede che si possa entrare nelle sale o restare all’aperto, ma se c’è posto al tavolo per sedersi, altrimenti bisogna andare via. E questo varrà anche per parchi e altri luoghi. Questa norma è, dunque, l’alternativa alla chiusura anticipata di bar e ristoranti. Secondo il Sole 24 ore, potrebbero essere introdotte anche restrizioni su manifestazioni in piazza e altri eventi a partire da fiere e congressi.

NUOVO DPCM E RESTRIZIONI: FESTE E MATRIMONI “RIDOTTI”

Il Governo valuta novità anche per lo smart working, in particolare potrebbe fissare una nuova percentuale di lavoratori in presenza. Nello studio consegnato al premier Giuseppe Conte, coordinato dal ministero della Salute, si precisa che “la ripresa delle attività lavorative in presenza, anche se in percentuali variabili a seconda dei settori, potrebbe contribuire alla attivazione di ulteriori focolai epidemici“. Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in un’intervista a la Stampa, invece, parla di una possibile stretta nei trasporti. Due le alternative: l’obbligo di guanti monouso a bordo dei mezzi pubblici, aumentando il ritmo delle sanificazioni al giorno o abbassare la capienza al 50%, aumentando comunque il ritmo delle sanificazioni. Inoltre, verranno ridotte le presenze a feste e matrimoni. Se allo stadio il problema del distanziamento non si pone, in quanto c’è spazio ed è all’aperto, c’è però quello dell’accesso e uscita dagli impianti. Per questo non si valuta l’aumento del limite di spettatori. Infine, Zampa non ha escluso del tutto il “coprifuoco“, quindi restrizioni orarie per locali e ristoranti, che costringerebbero il Governo a misure di sostegno per le attività interessate.



