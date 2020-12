Nuovo Dpcm, Italia zona rossa 24-3/ Lockdown Natale e divieti: vertice Governo Conte

Potrebbe essere oggi il giorno del nuovo Dpcm con tutte le misure sul Natale e la messa in zona rossa dell’Italia: gli italiani da ormai lunedì scorso attendono con ansia (e non senza decisi fastidi, specie tra i commercianti che non sanno ancora come organizzarsi per le aperture delle feste) l’uscita di questo nuovo provvedimento annunciato dopo il “dietrofront” annunciato ormai il weekend scorso. Per timore di una terza ondata, come ha spiegato ancora ieri sera il Ministro della Salute Roberto Speranza, «bisogna limitare al massimo tutti gli spostamenti e le occasioni di vedersi durante le feste. Fosse per me chiuderei gli italiani in casa per tutte le Feste»; lo scontro però all’interno del Governo non è stato da poco e, complice una complicata semi-crisi di Governo tra Renzi e Conte, la liberazione dei pescatori di Mazara ieri in Libia e il confronto sul Recovery Plan, ci sono voluti 5 giorni prima di arrivare a convocare il Consiglio dei Ministri forse decisivo per emanare un decreto “cornice”, utile a contenere poi le misure del nuovo Dpcm. L’ala rigorista del Governo spingeva per un lockdown totale dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, ma la mediazione di Italia Viva, parte del M5s e dello stesso Presidente Conte ha portato a diverse varianti valutate negli scorsi giorni: al momento – mentre è in corso un vertice di Governo con i capidelegazione e prima del confronto con le Regioni sempre in mattinata – l’ipotesi più probabile resta un’Italia in zona rossa “a tratti”, ovvero nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre fino al 3 gennaio. In secondo luogo, resta valida ancora l’ipotesi più “dura” ovvero un’Italia in zona rossa continuata dalla Vigilia di Natale fino all’Epifania.

LE DATE DEI DIVIETI DI NATALE

Come ha spiegato il Sottosegretario al Ministero degli Interni, Carlo Sibilia (M5s) stamane ad Agorà, l’ipotesi del lockdown nazionale vedrà queste date coinvolte: 24-25-26-27 Italia zona rossa, 28-29-30 zona arancione, 31 dicembre-1-2-3 gennaio di nuovo in zona rossa. Questo al momento il compromesso che nell’ultima riunione di ieri tra i tecnici del Governo si è giunti in attesa che il vertice con i capidelegazione di questa mattina possa portare eventuali modifiche all’impianto di base. Il nuovo Dpcm dunque verrebbe attivato nei prossimi giorni lasciando “libero” quest’ultimo weekend per spostamenti e shopping, introducendo invece i divieti e le restrizioni maggiori a partire dalla vigilia di Natale: tra il 21 dicembre e il 24 resta comunque valido il Decreto “Natale” firmato dal Cdm lo scorso 2 dicembre, con divieto di spostamenti fuori dalle Regioni se non per comprovate esigenze (salute, lavoro, necessità). «Le nostre indicazioni sono di grande ed estrema preoccupazione per l’andamento della curva epidemica», ha spiegato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, anticipando il parere che verrà dato sempre in giornata dal Comitato Tecnico Scientifico circa l’andamento epidemiologico e le nuove misure previste per il Natale. Nei vertici di oggi si discuterà anche della possibilità di una “deroga” sui divieti, ovvero il consentire lo spostamento di soli due congiunti “non conviventi” per i cenoni di Natale e Capodanno.

VERTICE DI GOVERNO: OGGI PREVISTO CDM, QUANDO PARLA CONTE?

La “road map” di questo venerdì vede un’agenda di Governo zeppa di impegni e decisioni da prendere, tanto che non può escludersi la possibilità che la firma finale sul Dpcm “lockdown” possa arrivare nella giornata di domani: per l’appunto è in corso dalle ore 9 il vertice di maggioranza tra Conte e i capidelegazione di Governo, Italia Viva compresa nonostante le nette condizioni fissate ieri nel confronto Renzi-Conte anche sulle stesse misure di Natale («siano prese su dati certi, chiari e scientifici», spiegano da Iv). Al termine, i Ministri Boccia e Speranza incontreranno le Regioni con in mano presumibilmente il testo del nuovo decreto: con il Veneto che ha già anticipato un’ordinanza di particolari restrizioni, molti Governatori si dicono disposti ad attuare la zona rossa scelta dal Governo ma non tutti. Toti (Liguria) e Fontana (Lombardia) non ritengono giusto che si cambino di colpo i criteri e le scelte per chiudere in casa i cittadini, mentre tutti i Presidenti di Regione della Lega (Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Nino Spirli, Donatella Tesei e Luca Zaia) assieme al loro leader Matteo Salvini hanno scritto un documento indirizzato al Governo per lamentare la mancanza di decisione e la perdita di tempo sulle misure di Natale in tutta questa ultima settimana. «Siamo molto preoccupati per il fatto che oggi, giovedì 17 dicembre, ancora non sappiamo cosa farà il governo, cosa accadrà a 60 milioni di italiani dal 24 dicembre. Comprendiamo fino in fondo le ansie e il disorientamento dei cittadini. Ribadiamo la necessità che ci sia l’indispensabile copertura finanziaria per garantire i risarcimenti totali a tutte le categorie che potranno essere colpite dalle misure di restringimento decise dal governo», scrivono i leghisti. E proprio oggi pomeriggio è convocato il Consiglio dei Ministri, alle ore 18, ufficialmente per leggi regionali e “varie ed eventuali” ma con fonti di Governo che all’Ansa confermano la volontà del Governo di portare il nuovo “decreto cornice” con le principali misure di Natale. A quel punto tra stasera e domani dovrebbe avvenire la firma di Conte al Dpcm e di pari passo anche l’annuncio alla nazione in conferenza stampa (o in serata o domani in giornata): l’Italia sarà in zona rossa e in lockdown con ogni probabilità per almeno 8 giorni tra Natale, Capodanno ed Epifania. Resta da capire con quali regole e soprattutto con quali ristori per le aziende e i negozi che ancora una volta pagheranno tutto il peso delle scelte, a tratti contraddittorie, dell’esecutivo.



