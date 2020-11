Nuovo Dpcm: le nuove misure/ Coprifuoco e Dad: rischio lockdown Lombardia-Piemonte

La firma del nuovo Dpcm è attesa tra la serata di oggi e la mattina di domani e conterrà una misura nazionale sul coprifuoco notturno (con ogni probabilità tra le 21 o 22 e le 5 del mattino) e la divisione dell’Italia in tre fasce a seconda del rischio di contagio: come ha anticipato ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Parlamento, il Paese nelle prossime ore verrà “diviso” da ordinanze del Ministero della Salute in tre aree in base agli scenari di rischio valutati da Iss e Cts (oggi riuniti singolarmente per dirimere gli ultimi monitoraggi). Sono 21 i parametri (tra cui numero sintomatici, ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto) che faranno scattare l’algoritmo “automatico” secondo il quale le singole Regioni passeranno da una zona “verde” alla “gialla” fino alla “rossa”: resta però ancora poco chiaro cosa prevederà in tema di restrizioni la ripartizione in tre fasce di rischio, motivo tra l’altro di scontro ieri tra Governatori e Ministri, oltre che all’interno della stessa maggioranza. Conte ha anticipato tre possibili “interventi” nelle rispettive tre fasce che andranno a crearsi: il primo mantiene solo le norme nazionali, il terzo è il lockdown per le Regioni e province in sofferenza massima e la fascia intermedia riguarda le aree del Paese che rischiano di entrare in sofferenza massima. Le Regioni al momento più vicine al “lockdown locale” – o zona rossa – sarebbero Lombardia, Piemonte, Calabria e forse anche Puglia ma occorre attendere il monitoraggio Iss di martedì per avere una visione chiara su quali siano i territori più a rischio.

LE NUOVE MISURE NEL DPCM

Al netto della suddivisione in tre aree regionali, nel nuovo Dpcm in giornata sottoposto alla firma del Capo del Governo verranno istituite misure comunque nazionali che andranno ad applicarsi dal momento del varo effettivo (o domani o giovedì). In primis, come già anticipato, il coprifuoco notturno per tutti: tramite la consueta autocertificazione si potrà uscire di notte solo per lavoro, necessità-salute o ritorno a domicilio: resta da capire l’orario, con Italia Viva e lo stesso Conte che punterebbero alle 23 per non compromettere troppo la libertà dei cittadini ma trovano le resistenze di Pd, LeU e di alcune Regioni, per cui si andrà con ogni probabilità verso un compromesso sulle 21 o le 22. Fronte scuola, è prevista una Dad al 100% per tutte le superiori (anche se si valuta pure per la terza media, forse solo nelle Regioni in “zona rossa”); per i trasporti, la capienza dei mezzi pubblici scende dal’80% al 50% mentre per i locali resta la stretta per cibo e shopping durante il weekend con la chiusura dei centri commerciali. Il Dpcm chiuderà musei e mostre mentre è previsto un divieto di spostamento tra Regioni ma solo verso/da le aree più a rischio. Infine, come annunciato ieri da Conte, «In linea con la chiusura delle sale bingo e delle sale scommesse introdotta con il Dpcm dello scorso 24 ottobre, chiudiamo anche i corner per le scommesse e giochi ovunque siano». Intervistato da Agorà questa mattina, il viceministro dell’Economia Antonio Misiani ha anticipato la più che probabile formulazione di un secondo Decreto Ristori imminente: «Stiamo lavorando ad un secondo decreto legge per sostenere e aiutare le attività economiche interessate ai nuovo provvedimenti restrittivi, analogamente a quanto abbiamo fatto con il primo decreto ristoro».



