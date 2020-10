Nuovo Dpcm Lockdown Covid?/ Italia zona arancione, ipotesi “soft”: le misure

Nuovo Dpcm, si va verso il lockdown? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti in vista della nuova legge targata Giuseppe Conte, che potrebbe arrivare già entro domani sera. Come riporta il Corriere della Sera, il Governo ha deciso di cambiare passo e sono in corso in queste ore le valutazioni del caso sui vari dossier. Ieri è stata sfiorata quota 20 mila contagiati, un aumento esponenziale di casi positivi che ha fatto scattare l’allarme. Contrario a una nuova chiusura totale del Paese, il premier Conte è pronto a puntare su un “lockdown soft” esteso a tutto il territorio nazionale. L’Italia diventerebbe così una zona arancione: ad un passo dalla chiusura generale, mette in rilievo La Stampa, ma in modo da non bloccare scuole, attività produttive ed esercizi commerciali che offrono servizi essenziali. Una strategia che non prevede limitazioni agli spostamenti ma la chiusura dei confini regionali. Non sono esclusi interventi ancora più duri nelle aree dove l’indice dei casi positivi è considerato oltre la soglia di sicurezza, Milano e Genova su tutte. La Stampa spiega che l’idea della zona arancione arriva da due studi dell’Istituto Mario negri, «dove viene dimostrato che nel breve periodo in cui questa misura restò in vigore in Italia, dall’8 al 12 marzo, ottenne effetti benefici sulla curva dei contagi».

NUOVO DPCM, SI VA VERSO IL LOCKDOWN? LE MISURE

Nel nuovo Dpcm con “lockdown soft” sono ovviamente previste misure più energiche per tentare di piegare la curva e uno dei provvedimenti più discussi è quello legato al coprifuoco: come evidenziato dal Corriere, gli scienziati spingono per lo stop alle ore 21, se non alle ore 20, mentre diversi ministri – con l’obiettivo di salvaguardare le attività di ristorazione – sono orientati a posticipare il coprifuoco alle ore 22 o alle ore 23. Si va verso la chiusura di palestre e piscine, già finite nel mirino di Conte in precedenza, mentre sarà possibile fare jogging e attività motoria. Confermata la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, mentre i negozi al dettaglio resteranno aperti. Da valutare il “destino” dei mercati rionali: o ci sarà una stretta o verranno chiusi. Come già evidenziato, le scuole resteranno aperte, ma si va verso una precisazione della percentuale di didattica a distanza per le scuole superiori (50%). Infine, dovrebbero rimanere aperti i negozi per i servizi alla persona (estetisti e parrucchieri, per fare due esempi).



