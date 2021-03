Nuovo Dpcm Marzo, coprifuoco ore 20 e negozi chiusi/ Quali divieti se la curva sale

Una nuova stretta se la curva dell’epidemia Covid continuerà a salire (oggi previsto nuovo monitoraggio). È quella a cui sta pensando il Governo Draghi alla luce degli ultimi dati che dimostrerebbero che la terza ondata è cominciata. Ad allarmare è il numero delle terapie intensive, perché ci si sta avvicinando alla soglia dei 3mila posti occupati. Dall’esecutivo, dopo l’emanazione del Dpcm 6 marzo, è cominciato il pressing su governatori e sindaci affinché mandino in zona rossa tutti i territori dove si creano focolai. Ma se questo non dovesse bastare, potrebbero scattare chiusure nazionali. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, si esclude l’ipotesi del lockdown, ma se ne esplorano altre: limitazioni agli spostamenti, in primis.

«I prossimi quindici giorni saranno decisivi, dobbiamo monitorare l’effetto delle ordinanze sul cambiamento di fascia», ciò che secondo il quotidiano dichiarano i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Mariastella Gelmini. Il Dpcm in vigore da domani non prevede nuove chiusure rispetto a quelle previste, ma copre il periodo delle feste pasquali.

NUOVO DPCM MARZO: VERSO NUOVE RESTRIZIONI

Nelle zone dove ci sono lezioni in Dad potrebbe essere imposta la chiusura di alcuni negozi. Dopo barbieri, parrucchieri e centri estetici, altre categorie potrebbero essere “sacrificate” in zona rossa, secondo il Corriere della Sera, che ipotizza anche l’anticipo del coprifuoco alle ore 20. Inoltre, potrebbero essere introdotti nuovi divieti per gli spostamenti che non sono necessari per motivi di lavoro, salute e necessità. Dunque, si sta pensando di intervenire nuovamente sulle visite a parenti e amici. Ad esempio, in zona rossa sono vietate le visite, anche quelle di due adulti e minori di 14 anni, una volta al giorno, che invece sono previste nelle altre fasce. Questa stessa restrizione è stata prevista da alcune ordinanze regionali, come quella recente della Regione Lombardia. Ma secondo le indiscrezioni raccolte dalle giornaliste Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini non si esclude neppure che le misure vengano uniformate in tutta Italia, escludendo solo i territori che si trovano in zona gialla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA