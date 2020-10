Nuovo Dpcm nel weekend/ Diretta informativa Conte al Senato: coprifuoco e chiusure

Oggi pomeriggio alle ore 16.15 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà al Senato della Repubblica l’informativa circa le ultime iniziative adottate dal Governo sul nuovo Dpcm 18 ottobre relativo all’emergenza pandemica Covid-19: la medesima informativa il Premier la terrà domani mattina alla Camera alle ore 10, il tutto come sempre in diretta video streaming sui canali social di Montecitorio e Palazzo Madama. Secondo quanto anticipato da Repubblica stamattina, ci sarebbe l’accordo con i capigruppo delle opposizioni per non avere alcuna votazione o risoluzione sul discorso del Premier Conte che di fatto renderà una “spiegazione” tanto sui motivi che hanno portato ad un Dpcm ‘soft’ in merito a chiusure e limitazioni, ma anche un’indicazione su cosa potrà avvenire nei prossimi giorni. Dopo il Dpcm del 13 ottobre e del 18, secondo gli ultimi retroscena in arrivo dal Ministero degli Affari Regionali si tenderebbe ad un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già alla fine di questa settimana, tra sabato e domenica. Il motivo è sempre il medesimo, cercare di “tamponare” la risalita dei contagi, ma avverrebbe per tentare una “uniformità” di provvedimenti nazionali dopo le ordinanze regionali che stanno emergendo in questi giorni.

CONTE INTANTO PREPARA NUOVO DPCM

Prima la Lombardia, poi la Campania e nelle prossime ore potrebbero aggiungersi anche altre Regioni, hanno imposto il coprifuoco notturno (tra le ore 23 e le 5, con “ritorno” dell’autocertificazione per chi esce in quel range orario) con divieto di spostamenti e attività: il Ministero della Salute ha già fatto sapere di condividere la ratio degli interventi di Fontana e De Luca e si appresta in giornata al via libera non appena saranno pronte le ordinanze (Lombardia da giovedì 22 e Campania da venerdì 23, durata provvedimento fino al 13 novembre). Stamane all’Ansa il Ministero delle Autonomie ha fatto sapere come sul governo sia al lavoro a un protocollo sulle linee guida che fissino «le regole comuni da seguire per le misure contenute nelle varie strette anti-contagio decise da ogni singola Regione». Il documento dovrebbe stabilire dei criteri generali che servono a coordinare i territori, in accordo con il governo stesso e dando seguito all’ultima circolare del Viminale a riguardo. Ma oltre al documento, è un nuovo Dpcm forse già tra sabato e domenica che potrebbe arrivare sul tavolo di Palazzo Chigi: i diversi retroscena su La Stampa, Corriere della Sera e Repubblica riportano oggi dell’intenzione di Conte e parte del governo più “chiusurista” di imporre nuove restrizioni a fine settimane qualora non dovessero scendere o quantomeno rallentare i contagi.

LE POSSIBILI NUOVE RESTRIZIONI

«Se la curva epidemiologica continuerà a salire oltre alla decisione sulle palestre e piscine nel fine settimana potrebbero essere decise nuove restrizioni», spiegano le giornaliste depositarie nell’emergenza Covid delle anticipazioni più ‘fidate’ da parte della comunicazione di Governo, Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. E allora dopo i coprifuoco regionali di Lombardia e Campania, e dopo le varie strette su movida e centri commerciali (in Piemonte, Liguria, Toscana e Puglia), il Governo potrebbe pensare a nuove restrizioni anche se dal Ministero della Salute si esclude per ora l’utilizzo di nuovo Dpcm anche se da più parti invece giugno notizie che confermerebbero la linea “interventista” del Presidente del Consiglio davanti a dei numeri del Covid-19 che non accennano a diminuire. Scuola, trasporti e locali sono ancora al centro delle discussioni: nel tentativo di “ammorbidire” l’intransigenza del Ministro Azzolina sul voler tenere il punto sull’orario scolastico canonico, i tecnici di Cts e Governo punterebbero ad allargare le lezioni anche al pomeriggio, scaglionando dunque gli ingressi tra le 9 fino addirittura alle 11, ovviamente per studenti più grandi delle superiori. Conte per il momento vuole tenere coprifuoco e mini-lockdown solo a livello regionale, comunale e locale senza adottare un’unica misura nazionale che potrebbe abbattere pesantemente l’economia già in crisi del Paese: ma l’ala “dura” di Pd e LeU punta invece a ridurre il più possibile uscite e movimenti (con chiusura locali alle 22 come ipotesi principale) considerati dal ministro Speranza «non necessari» e si prevede così un nuovo braccio di ferro in Consiglio dei Ministri qualora si dovesse arrivare alla scelta di adottare un nuovo Dpcm.





© RIPRODUZIONE RISERVATA