Nuovo Dpcm: oggi annuncio Conte/ Vertice Governo-Regioni: coprifuoco locali e scuola

Si apre la giornata forse decisiva per la pubblicazione del nuovo Dpcm anti-contagio a soli 6 giorni dall’ultimo decreto lanciato dal Governo Conte: i contagi sono aumentati a livello esponenziale nell’ultima settimana, con anche ricoveri e ospedalizzazioni che hanno preso aumenti importanti seppure ancora non paragonabili per fortuna ai periodi peggiori di marzo-aprile. Nelle ultime 48 ore il braccio di ferro costante in Consiglio dei Ministri vede due “ali” sostanzialmente opposte: i “chiusuristi” capeggiati dai Ministri Speranza e Franceschini, che puntano a chiudere il più possibile tra locali, negozi e attività per limitare i contagi e avvicinarsi il più possibile ad un coprifuoco “alla francese” (dalle 21 alle 6 del mattino divieto di uscire di casa se non per lavoro o salute); gli “aperturisti” che con parte del M5s e i Ministri renziani spingono invece sulla necessità di non compromettere ulteriormente l’economia di un Paese già in ginocchio, puntando sull’assunto che almeno fino al vaccino bisognerà imparare a “convivere con il Covid”. La bozza finale di compromessa sulla stretta del Governo, dopo le indicazioni del Cts di ieri, verrà presentato alle Regioni nella mattinata di domenica in vista dell’ormai confermata conferenza stampa di questa sera del Presidente Giuseppe Conte dove presenterà le nuove misure del Dpcm anti-Covid in vigore a questo punto dalla giornata di domani.

OGGI ANNUNCIO DPCM CONTE IN CONFERENZA STAMPA

Le fonti di Governo all’Adnkronos hanno riportato ieri come le uniche vere misure di restrizioni anti-Covid verranno presentati nel testo del Dpcm e poi annunciati da Conte in conferenza stampa: dopo anticipazioni, ipotetiche bozze, retroscena – riportano le fonti di Palazzo Chigi – «sono da ritenersi fughe in avanti e ipotesi non corrispondenti a verità”, precisano le fonti. L’invito del Governo agli organi di informazione è di evitare di alimentare confusione nei cittadini, in attesa di comunicazioni ufficiali che avverranno nella giornata di domani con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio». Sembra dunque davvero essere tornati, almeno a livello di comunicazione delle autorità, ai tempi della fase 1 con il braccio di ferro interno al Governo, tra le Regioni e con il Comitato Tecnico Scientifico. Nel vertice Stato-Regioni di stamane partecipano i Ministri Boccia (Affari Regionali), Speranza (Salute), Azzolina (Scuola), De Micheli (Trasporti) assieme al commissario all’emergenza Domenico Arcuri e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: per gli enti locali presente i rappresentanti di Regioni, Anci e Upi.

LE INDICAZIONI DEL CTS

Il nuovo Dpcm in arrivo dovrebbe dunque contenere un misto di compromesso politico del Governo e le indicazioni giunte ieri dal Comitato Tecnico Scientifico: si dovrebbe evitare il mini-lockdown, ovvero il coprifuoco per tutti la sera come avviene a Parigi, ma saranno comunque molto dure le strette in vista per locali e negozi. Si punta a chiudere ristoranti alle 23, con la possibilità alle Regioni di essere ulteriormente più stringenti in caso di aumento eccessivo dei contagi. Il Cts vuole aggiungere la “regola del 6”, esattamente come per le case private, con maggiori controlli nei locali per vedere rispettato il numero massimo ammesso di avventori per tavoli. Non ci sarà la chiusura delle scuole ma si va verso la possibilità di allungare gli orari evitando sovraffollamenti negli ingressi e nelle uscite: per ora la didattica a distanza la Ministra Azzolina tende ad escluderla, ma ieri il Cts è stato netto «nelle attuali condizioni epidemiologiche il CTS suggerisce di considerare l’adozione di orari scaglionati per l’ingresso in presenza degli studenti universitari e delle scuole di secondo grado. Un’importante criticità è rappresentata dal trasporto pubblico locale che non sembra essersi adeguato alle rinnovate esigenze, nonostante il CTS abbia evidenziato fin dallo scorso mese di aprile la necessità di riorganizzazione, incentivando una diversa mobilità con il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali e dei mobility manager». Si va verso il divieto assoluto anche degli sport a livello dilettantistico, soli 7 giorni dopo aver promesso la non chiusura delle attività, società e circoli Coni che erano stati “salvati” dal precedente Dpcm; parrucchieri ed estetisti rimarranno aperti, mentre per palestre e piscine si discuterà fino all’ultimo in Consiglio dei Ministri. Potenziato lo smart working fino al 75% della forza lavoro da tenere a casa (ma sorgono dubbi su come far imporre la norma) e infine nessun intervento per ora sui trasporti pubblici, in attesa di capire come le norme del nuovo Dpcm impatteranno sul traffico dei pendolari nelle grandi città.



