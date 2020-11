Nuovo Dpcm: oggi vertice Governo-Regioni/ Verso lockdown locali e blocco spostamenti

Niente lockdown nazionale, per ora neppure quello regionale. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha suggerito al Governo di procedere con chiusure provinciali laddove necessario. Questa una delle indicazioni emersa nella riunione di ieri. Gli esperti, però, hanno evidenziato la necessità di aspettare qualche giorno per valutare gli effetti dell’ultimo Dpcm, oltre a ribadire la necessità di rivedere le modalità del trasporto pubblico. Il Governo, dunque, si muove su piani differenti. Da un lato lavora ad un Dpcm con ulteriori restrizioni a livello nazionale, da emanare lunedì. Dall’altro si prepara a discutere con le Regioni dei lockdown locali. In questo modo si spera di scongiurare un lockdown nazionale, su cui il Governo intende prendere una decisione entro il 9 novembre proprio per verificare l’impatto dell’ultimo Dpcm. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nuovo decreto limiterà i movimenti tra le Regioni, ridurrà l’orario dei negozi, bloccherà centri commerciali nei weekend ed estenderà al 100% la possibilità della didattica a distanza per le scuole superiori, forse comprendendo anche la terza media. Contestualmente, verranno decretate diverse zone rosse per almeno due settimane: aree metropolitane, province e/o città.

NUOVO DPCM, IL PERCORSO TRACCIATO DA CONTE

Nel mirino Piemonte e Lombardia con i capoluoghi Torino e Milano sotto pressione. Forse anche Liguria e Genova. Ma in bilico ci sono anche Umbria e Puglia, o zone di queste regioni. A rischio Calabria e Sicilia, oltre alla Campania. Per ora non il Lazio, quindi neppure Roma, e neanche il Veneto. Questo quanto emerso da un lungo sabato di incontri. Alla fine, il Governo ha deciso di chiedere al Cts un elenco delle zone a rischio, includendo i territori con indice Rt almeno all’1,5. La fretta è dettata dal fatto che il sistema sanitario rischia di andare in tilt nel giro di tre settimane, quindi servono blocchi mirati. Il percorso che ha pensato il premier Giuseppe Conte, e sul quale pesa il pressing del Quirinale per favorire concordia nazionale e pace sociale, prevede oggi un incontro con le Regioni, poi con i capigruppo parlamentarie e i capidelegazione dell’esecutivo. Non sono mancati i contatti col centrodestra, che però lo aspetta in Parlamento. E lì Conte domani annuncerà le nuove misure, quindi convocherà un altro vertice di governo. E quindi la sera verrà emanato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da martedì.

NUOVO DPCM, LOCKDOWN LOCALI E ALTRE CHIUSURE

Sulle misure del nuovo Dpcm non ci sono certezze, perché molto dipenderà da come andrà l’incontro con le Regioni. Probabilmente verrà inserito il blocco agli spostamenti, fatta eccezione per quelli dettati da motivi di salute, lavoro o domicilio. Per quanto riguarda la stretta su negozi e attività commerciali, si parla di serrata alle 18. In bilico anche bar e ristoranti, che potrebbero chiudere del tutto. Mentre i centri commerciali solo nel weekend. Le misure sono legate alla trattativa con le Regioni. Ci sono le resistenze di Giovanni Toti, Attilio Fontana e Vincenzo De. Luca. Il Governo però sottoporrà a tutti la tabella del Cts sulle zone con indice Rt sopra l’1,5 quindi chiederà di procedere alle zone rosse con la chiusura delle scuole. E questo vuol dire, come riportato da Repubblica, stop a negozi, attività non essenziali, bar e ristoranti. I governatori potranno modulare le decisioni provincia per provincia. Di sicuro le scuole chiuderanno, ad esempio per quanto riguarda la Lombardia, a Milano, Monza e Varese.



