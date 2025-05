Chiara Ferragni continua a tenere banco e la nota influencer fa spesso discutere con notizie riguardo il suo lavoro o la sua vita privata. Nelle ultime ore si è tornato a discutere nuovamente di quest’ultima ed è stata proprio la milionaria ex moglie di Fedez ha dare una risposta netta a tutto ciò che sta succedendo.

Chiara Ferragni è sempre, in un modo o nell’altro, al centro delle polemiche e di lei si parla con grande attenzione. Dopo l’addio a Fedez sono stati affibbiati alla donna vari partner, qualcuno confermato ma quasi la maggior parte no. Negli ultimi mesi la donna è stata coinvolta in una liaison con Giovanni Tronchetti Provera. I due però avrebbero rotto da qualche settimana.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è stata accostata ad un nuovo incredibile flirt, si parla molto e il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha parlato nella sua newsletter di un flirt con il noto attore di film e serie tv Cristiano Caccamo, da sempre molto apprezzato dal mondo televisivo. Nessuna conferma vera e propria a riguardo ma una notizia che ha messo in subbuglio i fan, specialmente dell’attore.

Nuovo flirt per Chiara Ferragni? Spunta un video sui canali social dell’influencer

Chiara Ferragni è molto attenta nel vedere cosa si dice nei suoi confronti, sia sui social che sui giornali ed è stata una delle prime a rispondere a questa nuova voce. Lo ha fatto con il mezzo che meglio conosce, ha postato un video sui social dove in maniera ironica ha dato risposta alle parole del giornalista gossip Gabriele Parpiglia.

Quest’ultimo ha addirittura affermato che i due erano stati visti insieme già lo scorso Giugno, si parlava di flirt ma ora giungono nuove conferme a riguardo. Dal canto suo Chiara Ferragni ha pubblicato un video su TikTok dove ha dato la sua risposta, in vena totalmente ironica e piuttosto simpatica. L’artista balla e sorride e nel video c’è poi il messaggio:

“Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana” e nel video c’è come sottofondo la canzone di Billy Joel My Life con Chiara comunque piuttosto sorridente. Dal lato dell’attore invece totale silenzio social e al momento non c’è nessuna conferma e nessuna smentita al rumors.