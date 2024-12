Dopo la separazione dall’ex marito Brian Perri, chirurgo di origini americane classe 1967, Elisabetta Canalis ha trovato un nuovo amore. Il nuovo fidanzato si chiama Georgian Cimpeanu e la loro storia d’amore va avanti ormai da più di due anni, tanto che nei progetti dei due ci sarebbe anche il matrimonio, magari nei prossimi anni. La coppia si mostra spesso insieme sui social, molto innamorata e complice oltre che sempre in forma: Georgian, infatti, è un istruttore di kickboxing, sport che l’ex Velina pratica ormai da tempo e anche con buoni risultati. Proprio grazie a questa pratica è nato il loro amore, che fin da subito ha superato le differenze di età.

Fabio Volo a Belve: "Mi sembra di aver tradito la mia famiglia"/ "Oggi non ho nessun amore al mio fianco"

Spesso, infatti, Georgian ed Elisabetta hanno postato foto e video insieme, nel corso di allenamenti. Quel rapporto di lavoro pian piano si è trasformato in amore: i due, infatti, si sono innamorati con il tempo, allenandosi insieme, a Los Angeles. Proprio nella cittadina statunitense la showgirl vive da tempo, da quando si è sposata con Brian Perri, il suo ex marito, e proprio qui è rimasta a vivere anche perché la figlia, Skyler Eva, è ormai abituata alla città della California dove è nata e cresciuta. Allo stesso modo Georgian Cimpeanu si trovava a Los Angeles per lavoro, come personal trainer, quando ha conosciuto Elisabetta.

Elisabetta Canalis: "Ricci mi scelse perché avevo la faccia da polla"/ "Clooney? Mi ha insegnato ad amare"

Chi è Georgian Cimpeanu, fidanzato di Elisabetta Canalis: nato a Roma ma vive a Los Angeles

L’amore tra il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu, e la ex Velina, è nato dunque allenandosi insieme. Nel gennaio 2023 i due sono stati paparazzati per la prima volta insieme in atteggiamenti più intimi, che dunque facevano pensare che il loro rapporto andasse oltre quello lavorativo e sportivo. Cimpeanu, nato a Roma ma di origini romene, è cresciuto nella Capitale ed è stato per tre volte campione del mondo: si è poi trasferito a Los Angeles per lavorare e proprio lì ha conosciuto Elisabetta Canalis. Tra di loro sono 15 gli anni di differenza ma la coppia sembra non avvertirli affatto.