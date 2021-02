Nuovo fidanzato per Elisa Isoardi?/ Dopo Alessandro Di Paolo, parole d’amore sui social: a chi sono dedicate?

I riflettori sono sempre puntati sulla vita sentimentale di Elisa Isoardi, soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In tanti hanno sperato di poter vedere la conduttrice al fianco di Raimondo Todaro, suo maestro di ballo nel programma di Rai 1, ma i due hanno sempre dichiarato di essere solo buoni amici. Negli ultimi giorni è bastato un post della Isoardi su Instagram per scatenare la fantasia dei fan. La conduttrice ha citato alcuni verso della canzone “Quando fuori piove” di Ultimo: “Mi chiedevo tu come stai / È un po’ che non ti sento ormai / Vorrei portarti al mare…”. In tanti si sono chiesti se le parole del cantante romano fossero dedicate a qualcuno in particolare. Elisa Isoardi continua a dichiararsi single e pronta ad accogliere un nuovo amore… sarà già arrivato il momento?

Elisa Isoardi: gli ex fidanzati

Elisa Isoardi è stata legata per cinque anni a Matteo Salvini, leader della Lega. A Verissimo, parlando della sua relazione con Salvini, la conduttrice Rai ha detto: “È sempre un fallimento quando una storia finisce. Sono stati 5 anni bellissimi, è stata la storia più importante della mia vita. L’ho amato tantissimo. Ci ho messo tre anni per metabolizzare… Sono felice che lui si sia fidanzato di nuovo e ci abbia messo meno tempo a metabolizzare”. Finita la relazione con Salvini, nel 2019, la Isoardi ha frequentato per qualche tempo l’imprenditore Alessandro Di Paolo, ma dopo pochi mesi ha annunciato la fine della loro storia al settimanale Oggi: “I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico”.



