Il nuovo Frecciarossa 1000 è realtà: è stato inaugurato con un viaggio Roma-Napoli ed entrerà in servizio da domenica 28 settembre 2025

E’ stato ufficializzato il nuovo Frecciarossa 1000, il nuovo treno ad altissima velocità delle Ferrovie Italiane che permetterà a milioni di passeggeri di raggiungere velocità distanti praticamente in un battito di ciglia.

L’inaugurazione è avvenuta nella giornata di oggi, con un viaggio in partenza da Roma con destinazione Napoli, e l’azienda lo ha presentato come il treno più tecnologico di sempre mai realizzato nel nostro Paese. Ma attenzione perché il Frecciarossa 1000 ha anche un altro aspetto molto positivo, è infatti estremamente sostenibile, di conseguenza si tratta di un mezzo di trasporto assolutamente green, che strizza l’occhio all’ambiente. Dopo il viaggio inaugurale di oggi bisognerà attendere ancora qualche ora prima che entri ufficialmente in servizio, visto che domenica 28 settembre potrà accogliere tutti i passeggeri che lo vorranno, transitando in varie tratte della nostra penisola.

L’investimento di Trenitalia è stato imponente, ben 1,3 miliardi di euro, con l’obiettivo di istallare sulla nostra rete ferroviaria entro il 2019 ben 36 convogli, più altri dieci. Sarà un treno che garantirà un rinnovo completo del trasporto ferroviario italiano, con l’introduzione di un mezzo moderno, ultra tecnologico e ovviamente rapidissimo.

NUOVO FRECCIAROSSA 1000, UN TRENO MADE IN ITALY

Il nuovo Frecciarossa 1000 ha un’anima fortemente italiana, visto che è stato prodotto nei plant di Napoli e Pistoia, anche se il progetto è a firma Hitachi. Viaggerà in Italia ma anche all’estero, attraverso diverse nazioni del Vecchio Continente come ad esempio la Germania, la vicina Svizzera, così come la Francia e la Spagna, e ancora, il Belgio e i Paesi Bassi, uno splendido emblema del Made in Italy che accompagnerà turisti di tutta Europa, ma anche di tutto il mondo, verso le loro destinazioni, garantendo i più alti standard di qualità.

Si tratterà di un vero e proprio razzo con le rotaie, tenendo conto che avrà una velocità di punta di circa 300 km/h, ma volendo potrà viaggiare anche a 360 km/h, essendo omologato per questa folle velocità. Si tratta di un chilometraggio da vera e propria hypercar e del resto il Frecciarossa 1000 sarà il non plus ultra dei treni tricolori.

NUOVO FRECCIAROSSA 1000, IL 97,1% E’ RICICLABILE

Come detto sopra, sarà anche un treno particolarmente “green”, visto che è realizzato con dei materiali riciclabili al 97,1%, quindi quasi totalmente riciclabile, con un incremento di circa tre punti percentuali in più rispetto alla generazione precedente. Tutto merito anche dei suoi motori elettrici, che sono ancora più efficienti rispetto a quelli utilizzati sul modello attualmente in uso.

Novità nei motori e nell’efficienza ma anche negli interni, dove si respirerà il Made in italy, grazie ad ambienti di assoluta qualità, caldi e accoglienti e materiali pregiati, con arredi dal design moderno. Insomma, viaggiare in treno sarà un’esperienza sicuramente unica con il nuovo Frecciarossa 1000 e noi non vediamo l’ora di provarlo.