Nuovo intervento per Marquez?/ Motogp, possibile nuovo stop: Dovizioso alla Honda?

MOTOGP, NUOVO INTERVENTO PER MARC MARQUEZ?

Mentre ci avviciniamo alla conclusione del Campionato del Mondo della Motogp 2020 con la probabile vittoria di Joan Mir del titolo iridato, nel paddock quello che tiene banco è la vicenda legata alle condizioni di salute di Marc Marquez. Fermatosi dopo il primo Gp del 2020 per un infortunio e tentato senza successo un recupero-lampo, che pure lo ha costretto a un prolungato stop, il campione del mondo della Motogp 2019 ha da poco annunciato che non tornerà in pista prima del 2021. La caduta occorsa a Jerez e soprattutto il tentativo di tornare in pista dopo solo cinque giorni dal fattaccio, pare che abbia causato gravi danni alle possibilità di Marc di fare al più presto ritorno in sella: e ormai a fine stagione, passati diverse settimane di stop forzato, per lo spagnolo della Honda le prospettive non sono migliori. In questi giorni si vocifera infatti della necessità che il pilota si sottoponga a un nuovo intervento chirurgico, il terzo, motivato dalla mancata formazione del callo osseo intorno alla frattura dell’omero, compromessa dalle due precedenti operazioni. Se così fosse, verrebbe impiantata al pilota una nuova placca, e infine si procederebbe a un inserto osseo, prelevato dalla cresta iliaca: un’operazione non facile e che richiederebbe ancora un lungo periodo di stop per Marc Marquez, tanto che sarebbe messo in dubbio il ritorno in sella del campione al via della nuova stagione 2021 della Motogp. Uno scenario non così lontano dal reale, che starebbe spingendo la Honda a pensare a un piano B, nel caso un cui il suo pilota di punta non sarebbe pronto per i test pre season: questa volta non è possibile correre il rischio di precorrere i tempi, e serve nello stesso tempo trovare un pilota d’esperienza da affiancare a Pol Espargaro (ora pilota KTM, ma che verrà “promosso” a fine stagione al posto di Alex Marquez) nel prossimo campionato.

NUOVO STOP PER MARQUEZ? LA HONDA PENSA A UN PIANO B E DOVIZIOSO..

Ma dunque a chi affidarsi nel caso in cui Marc Marquez dovesse fermarsi ancora per alcuni mesi? La Honda sta vagliando chiaramente ogni possibilità e possibile scenario, ma certo tra gli appassionati sta prendendo sempre più piede la suggestione di vedere un big come Andrea Dovizioso vice di lusso di Mar Marquez per l’inizio della stagione 2021 della Motogp. Chiaramente si tratta solo di un’ipotesi, più legata alla fantasia che alla realtà: lo stesso pilota di Forlimpopoli ha recentemente dichiarato che si tratta solo di “speculazioni” ma certo è ipotesi che sta piacendo agli appassionati della Motogp. E le condizioni sono favorevoli: Marquez non è dato da sapere quando effettivamente tornerà in condizioni di scendere in pista senza gravi conseguenze, mentre Dovizioso in questo giorni ha annunciato che, terminato il rapporto con Ducati (con cui il divorzio è stato davvero burrascoso) si prenderà un anno sabbatico per dedicarsi ad altri porgenti, nell’attesa di poter tornare al più presto in Motogp con un progetto convincente. Il forlivese non ha alcuna intenzione di salutare definitivamente la pista: chissà che l’idea di tornare sulla Honda, sia pure per pochi Gp possa alfine piacergli. In ogni caso vale la pensa ricordare che in passato Dovizioso è già solito in sella alla Honda, dal 2009 al 2011 per la precisione e con la moto giapponese ha trovato anche il primo successo nella casse regina a Donington. Chissà che potrà succedere nei prossimi mesi!



