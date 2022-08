Nuovo iPhone quando esce/ Apple punta su una specifica data, i dettagli

“Quando esce il nuovo iPhone?” Questa è la domanda che tutti gli utenti, fan dei prodotti del colosso di Cupertino si pongono in questo periodo. Solitamente l’uscita dei nuovi prodotti Apple si aggira nel mese di settembre.

Sembra che ormai manchi poco all’uscita del nuovo iPhone in quanto ormai il mese di settembre è alle porte. Sembra che però delle cose a livello commerciale e accordi sembra cambiare. A confermare l’indiscrezione è il Toui Tre News, il quotidiano vietnamita, laddove afferma che Apple sta decidendo di espandere la sua esposizione che al momento è nelle mani della Cina.

Abbonamenti Netflix/ Taglio sul costo, ma con funzionalità limitate, i dettagli

Quando esce il nuovo iPhone: data di uscita ed espansione di produzione

Quindi rispondiamo alla domanda “Quando esce il nuovo iPhone?” Il nuovo modello sarà presentato il 7 settembre, mentre la disponbilità sui negozi del nostro Paese sarà prevista il 16 del prossimo mese. A riportare la notizia è l’agenzia Bloomberg, che specifica anche che il lancio del nuovo iPhone sarà l’inizio di una stagione intensa in quanto verranno introdotti anche i nuovi modelli di Apple Watch, iPad e Mac.

iOS 15.6.1 Apple/ Finalmente addio alle due vulnerabilità, i dettagli

Come accennato all’inizio sembra che Apple ha iniziato delle nuove trattative con alcuni fornitori, sembra che adesso anche in Vietnam ci sarà la produzione di Apple Watch e MacBook in modo tale da non dipendere dalla Cina.

Sarà il motivo della situazione che per adesso sta vivendo il mondo, ma l’azienda di Cupertino ha deciso di guardarsi oltre alla Cina e Vietnam sembra una delle nazioni più appetibili per Apple. In pole position c’è anche l’India, ma l’accordo sembra essere più complicato.

Quindi abbiamo da una parte Cupertino che non vuole dipendere dalla Cina per i lockdown, dall’altro lato la situazione tesa che c’è fra Washington e Pechino che riallaccia la guerra tra Russia e Ucraina.

Windows 11 notifiche live/ Funzione per migliorare la user experience, come ottenerla

La Cina offre a Cupertino dei dipendenti molto qualificati a un costo molto basso e la Nazione risulta essere 1/5 delle vendite globali. Per sostituire una parte della produzione cinese, dall’altro lato, c’è l’India che sembra il Paese sulla carta meglio posizionato.

Apple però sta valutando il contratto di accordo per i tesi rapporti che ci sono tra i due Paesi. Proprio per questo motivo si pensa all’espansione in Vietnam o altri paesi sempre del sud est dell’Asia.

Quindi dopo aver risposto alla domanda “Quando esce il nuovo iPhone?”, non ci resta che attendere, visto che ormai manca poco all’uscita del nuovo modello. Chissà cosa avrà da offrire a tutti gli appassionati dei prodotti Apple.

© RIPRODUZIONE RISERVATA