Da quest’anno il fisco terrà conto del nuovo ISEE 2025 al cui interno sono inclusi e previsti tanti cambiamenti. L’aggiornamento della soglia determina l’accesso alle agevolazioni fiscali, permettendone l’ottenimento dei bonus a chi appunto, rientra entro tale limite.

Le novità riguardano principalmente le misure attualmente in vigore come l’incentivo per le utenze domestiche, l’AUU, e il Supporto per il Lavoro e la Formazione. Vediamo nei dettagli i limiti e le caratteristiche previste per ciascuna misura.

Bonus affitto 2025/ Rimborso a chi si trasferisce per lavoro: le regole (21 marzo)

Le regole per il nuovo ISEE 2025

Il fisco ha cambiato regole al documento reddituale, provvedendo a modificare il nuovo ISEE 2025 ed escludendo i titoli di Stato, così da poter aumentare la platea di potenziali beneficiari a cui possono aspirare alle misure.

Bonus genitori separati 2025/ Piattaforma sbloccato dopo due anni (21 marzo)

Tabella Misure e Limiti ISEE

Misura Caratteristiche Limite ISEE Supporto Formazione e Lavoro (SFL) 500€ al mese 6.000€ Agevolazione per gli anziani 850€ al mese Meno di 6.000€ Carta Acquisti 40€ al mese Fino a 8.000€ Agevolazione per le utenze Sconti applicati in bolletta Entro 9.530€ (max 3 figli) o 20.000€ (min 4 figli) ADI (Assegno di Inclusione) Da 3.640€ a 8.190€ Entro 6.500€ Carta Dedicata a Te 500€ complessivi per l’essenziale Entro 15.000€ Nuove Nascite 1.000€ una tantum Inferiore a 40.000€ Prima casa Esenzioni sulle imposte Tra 40.000€ e 50.000€

Cosa e in che modo cambia il nuovo ISEE 2025

La novità permette ai nuovi contribuenti di poter aspirare più benefici grazie all’esclusione dal reddito di titoli come i BOT, i BTP, CTZ e anche CCT (ma anche altri titoli e buoni fruttiferi postali). Soltanto quest’anno si prospetta che varieranno ben 3 milioni di documenti reddituali.

UNIPOLMOVE & UNIPOLTECH/ Tra accessibilità e nuovi servizi una crescita destinata a proseguire

Va ricordato il tetto massimo da non superare in termini di valore, la cui soglia è stata fissata entro 50.000€. Tocca agli esperti del fisco dunque, provvedere ai nuovi calcoli e al prospetto così da adeguarsi alle regole odierne.

La finalità è altresì quella, di poter incentivare le persone fisiche che non hanno ancora richiesto un ISEE a far domanda – con le nuove regole – e aumentare le probabilità di aderire alle misure fiscali.