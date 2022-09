Nuovo Kindle Amazon/ Risoluzione 300 ppi, porta Usb-c e prezzo sotto i 100 euro

Amazon ha presentato il suo nuovo Kindle, il lettore di e-book più famoso sulla piazza. Si chiamerà semplicemente Kindle e dalla sua ha delle funzionalità che fanno del prezzo, 99 euro, un dispositivo decisamente economico, così come sottolineato dai colleghi di Wired. Il nuovo Amazon Kindle è già in pre-order fin da ora sul portale e-commerce più famoso che ci sia, ma verrà spedito a partire dal prossimo 12 ottobre, il giorno della data d’uscita ufficiale. Rispetto al passato, il nuovo lettore di e-book di Jeff Bezos appare più leggero e quindi più facile da trasportare; lo spessore è di 8 millimetri, mentre l’altezza è di 15.7 centimetri con una larghezza di 10,8 e un peso di 158 grammi.

Il display è da 6 pollici, non fra i più grandi della sua categoria, ma ha una risoluzione pari a 300 ppi, la stessa della carta, e come già spiegato sopra, non è facile vedere tale caratteristica in lettori e-book al di sotto dei 100 euro. Nella cornice troviamo un sistema di illuminazione frontale che si può regolare a seconda della luce del luogo in cui ci troviamo, ed inoltre è stata migliorata l’autonomia, nonché la quantità di memoria interna, passata dai precedenti 8 gigabyte agli attuali 16.

NUOVO KINDLE AMAZON, LA COMPARAZIONE CON LA CONCORRENZA

Infine, sottolinea ancora Wired, è stata migliorare l’interfaccia di ricarica e di scambio dati, e c’è anche una porta usb di tipo c. Rispetto al Kindle Paperwhite, mostrato l’anno scorso, il nuovo Kindle ha uno schermo più piccolo, e un design meno “impressionante”, ma anche un prezzo di 40 euro in meno, che per alcuni potrebbero fare la differenza.

Del resto, se si vuole virare verso la concorrenza, sul mercato troviamo il Kobo Clara HD con risoluzione da 300 ppi e illuminazione a due tonalità, in vendita a 139 euro, e il Kobo Nia, uscito però nel 2020, e dal prezzo di 99 euro (la risoluzione è bassa). Chi volesse acquistare il nuvo Kindle potrà pre-ordinarlo a questo link di Amazon, ricordiamo, a 99,99 euro.

