NUOVO LOGO INTER/ Foto, via “Internazionale” da brand commerciale: critiche social

Nuovo logo Inter: presentato lo stemma che da oggi rappresenterà i nerazzurri in giro per il mondo e nelle competizioni che affronterà. Si tratta di una rivisitazione del monogramma in stile liberty del logo interista rimasto in vigore dal 1908 al 1928, ovvero l’originale ideato e disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani, artista futurista tra i fondatori della squadra. Rispetto all’ultimo restyling datato 2014, il nuovo logo dell’Inter riduce il numero di cerchi che lo circondano e mette in risalto con una colorazione bianca che si staglia su uno sfondo nerazzurro un acronimo formato dalle lettere I e M. Si tratta delle iniziali di “Inter Milano”, ovvero il nome che per scelte di marketing verrà adottato in ambito commerciale per essere più incisivi e riconoscibili rispetto al nome completo della squadra “FC Internazionale Milano”.

Proprio su questa scelta si stanno concentrando alcune delle maggiori polemiche da parte degli stessi tifosi dell’Inter, per niente convinti della necessità di rinunciare al nome della propria squadra per venire incontro ad esigenze di natura commerciale. L’account Twitter “Mina Interista” al riguardo ha ottenuto molti like per un commento in cui non ha lesinato critiche anche al design del nuovo logo: “Quel logo non rappresenta il Football Club Internazionale Milano. Punto. Non esiste l’Inter Milano. Non riconosco quel logo, che per giunta è orribile nella forma e nei colori, né comprerò maglie con quell’obbrobrio sopra“.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

NUOVO LOGO INTER, QUANDO VERRA’ LANCIATO

Come precisato dal sito ufficiale nerazzurro, “il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali del nome del Club, Internazionale e Milano, si focalizza sull’espressione I M, dall’inglese “Io Sono”“. A livello stilistico il nuovo logo “si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo del Club, in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell’era dell’intrattenimento. Il focus – prosegue il portale interista – è sulle lettere I e M, mantenute nella disposizione ideata da Muggiani e coronate dal classico doppio cerchio come da tradizione nerazzurra. Le lettere F e C rimangono invece nel nome e nell’identità del Club: FC Internazionale Milano. La grafica del logo viene così alleggerita e, concettualmente, vengono ampliati gli ambiti in cui l’Inter potrà svilupparsi: Football Club ma non solo. I colori rimangono quelli scelti nella notte del 9 marzo 1908, resi più vibranti e accesi. La realizzazione del nuovo logo è stata affidata al team Bureau Borsche, uno dei più importanti graphic design studios a livello internazionale“.

