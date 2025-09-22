Sabrina Zago torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne con un nuovo look e un nuovo lavoro.

Sabrina Zago è tornata a Uomini e donne con un nuovo look e un nuovo lavoro. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, protagonista di un confronto con Arcangelo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Sabrina e la padrona di casa nota subito il nuovo taglio. “Nuovo taglio e nuovo lavoro”, spiega Sabrina che aveva parlato della scelta di abbandonare il campo immobiliare per lavorare nel mondo della ristorazione. “Non è facile a 57 anni reinventarsi ma per ora sono contenta. Il posto in cui lavoro è molto bello, di classe, con giardino, orto, piscina, cavalli… Mi sento a mio agio”, ha detto Sabrina in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e donne magazine.

Sabrina, così, al centro dello studio, racconta di aver trascorso un’estate serena durante la quale si è riposata dedicandosi anche al nuovo lavoro e di essere predisposta a cercare l’amore.

Sabrina Zago e l’incontro con Joseph a Uomini e Donne

In studio arriva così Joseph che lavora nel campo dell’edilizia vendendo una pietra molto pregiata. E’ separato, ha due figli e confessa di non aver mai visto con assiduità il programma. “Nella scorsa stagione, ero a cena a casa di un amico e la moglie guardava il programma e per due volte sei apparsa tu”, spiega il cavaliere. Sabrina, così, chiede a quanto risalga quest’episodio e Joseph svela di averla vista in tv lo scorso marzo.

“Come mai non sei venuto prima o non mi hai scritto?”, chiede una curiosa Sabrina. “Non ho molto tempo e sono abbastanza timido”, confessa il cavaliere che non convince Tina Cipollari il quale invita Sabrina a mandarlo via ma la dama decide di uscire con lui per conoscerlo meglio.