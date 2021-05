Nuovo monitoraggio, come funziona sistema colori/ Analisi rischio, incidenza e tassi

Il sistema di monitoraggio settimanale cambia e debutta oggi, giorno in cui l’Italia si prepara a diventare tutta ‘gialla’. La modifica è stata apportata col decreto legge Riaperture, che è stato pubblicato il 18 maggio sulla Gazzetta Ufficiale. Le zone restano sempre quattro (bianca, gialla, arancione e rossa), ma il sistema si basa sull’incidenza settimanale, sull’analisi del rischio e sui tassi di occupazione ospedalieri. La prima è calcolata sui dati giornalieri della Protezione civile, l’analisi del rischio viene fatta dall’Iss, mentre i dati sull’occupazione ospedaliera si ricavano dall’Agenas. Dunque, finiscono in zona bianca le regioni e province autonome con incidenza settimanale inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Quella gialla con incidenza settimanale 50-150 casi ogni 100mila abitanti con rischio basso o moderato. Ma anche con incidenza settimanale 150-250 casi ogni 100mila abitanti, ma ad una delle seguenti condizioni: occupazione delle aree mediche inferiore al 30%, occupazione delle terapie intensive inferiore al 20%.

La zona arancione scatta con incidenza settimanale 50-150 casi ogni 100mila abitanti con rischio alto o con incidenza settimanale 150-250 casi ogni 100mila abitanti. La zona rossa invece è inevitabile con incidenza superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100mila abitanti e si verificano entrambe le condizioni: occupazione aree mediche superiore al 40%. occupazione terapie intensive superiore al 30%.

NUOVO SISTEMA MONITORAGGIO: COME FUNZIONA ANALISI RISCHIO

Il nuovo sistema di monitoraggio, che entra in vigore ufficialmente dal 16 giugno, per ora si integra a quello finora in vigore, ma è bene precisare che in caso di risultato discordante si considererà quello che determina le minori restrizioni. Lo precisa YouTrend, spiegando che bisogna restare in un determinato colore almeno due settimane prima di passare ad uno che determina dei miglioramenti. D’altro canto il peggioramento avviene appena il monitoraggio lo rivela. Per quanto riguarda l’analisi del rischio, si fonda sulla probabilità della diffusione del coronavirus in Italia e sull’impatto su ospedali e soggetti a rischio. Sostanzialmente bisogna rispondere a diverse domande e a seconda delle risposte agire di conseguenza. Ad esempio, bisogna valutare se sono stati registrati nuovi casi negli ultimi 5 giorni. Se la risposta è no, la probabilità di diffusione del virus è ‘molto bassa’. Se è si bisogna allora chiedersi se c’è una evidenza riguardo l’aumento di trasmissione: se no, la probabilità è ‘bassa’, se sì si passa alla terza domanda, cioè se la trasmissione è gestibile o meno con misure locali. Se la situazione è gestibile, la probabilità è ‘moderata’, altrimenti è ‘alta’. Per quanto riguarda, invece, l’impatto, bisogna capire se c’è un aumento di casi negli ultimi 5 giorni tra gli over 50. Se no, l’impatto è ‘molto basso’, altrimenti bisogna valutare se i servizi sanitari siano in sovraccarico. Se no, l’impatto è ‘basso’, altrimenti bisogna valutare se ci sono nuovi focolai in case di riposo, ospedali o luoghi con popolazione anziana. Se la risposta è negativa l’impatto è ‘moderato’, altrimenti è ‘alto’.

Così si ottiene un livello di impatto e uno di probabilità, bisogna allora combinarle come previsto dal Ministero della Salute, per ottenere così il livello di rischio. Questo è ‘molto alto’ con probabilità e impatto ‘alto’. Il livello di rischio è ‘alto’, se la probabilità è alta e l’impatto è ‘moderato’ o viceversa. Negli altri casi si è a rischio ‘moderato’, ‘basso’ e ‘molto basso’. Per rispondere alle domande e valutare il rischio l’Iss tiene conto di 21 indicatori, di cui 16 obbligatori e 5 opzionali.



