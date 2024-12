NUOVO ORARIO INVERNALE TRENORD: QUALI SONO LE NOVITÀ

Arriva con alcune novità il nuovo orario invernale Trenord, in vigore dal 15 dicembre: riguardano in particolare alcune linee regionali e suburbane, ma ve ne sono anche a livello infrastrutturale, perché sono previsti anche nuovi treni. In primis, cresce l’offerta giornaliera dell’azienda di trasporti, perché aumentano le corse, che prima erano 2.270, mentre ora arrivano a quota 2.330.

Sono stati aggiunti dei collegamenti su alcune linee, come Milano-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Codogno-Cremona. Inoltre, è stata predisposta l’estensione del servizio di sera per quanto riguarda la S5 Varese-Milano-Treviglio. Ma Trenord, che ha concordato con Regione Lombardia l’orario invernale, ha potenziato la linea S12 tra Melegnano e Milano Bovisa per garantire corse ogni 30 minuti.

Debutterà la fermata di Milano Forlanini per le corse della linea Milano-Pavia-Stradale favorendo la connessione con l’aeroporto di Linate. Ci sarà poi un collegamento al giorno tra Milano e Bolzano, andata e ritorno.

NUOVO ORARIO INVERNALE TRENORD: CUSANO PERDE LA S12, NOVATE LA S13

Per quanto riguarda nello specifico la S12, c’è una novità nel nuovo orario invernale Trenord legata all’attivazione del terzo binario tra Milano Affori e Cusano-Cormano. Infatti, la linea di collegamento tra Nord Milano e Melegnano col Passante Ferroviario è tagliata da una parte e potenziata dall’altra. Quindi, dal 15 dicembre i treni non faranno capolinea a Cusano-Cormano, ma a Milano Bovisa. Ma Trenord aumenta i collegamenti, ce ne saranno ogni 30 minuti al giorno, senza andare oltre Milano Bovisa. Chi vuole recarsi ad Affori, Bruzzano e Cusano-Cormano potrà usufruire delle linee S2 e S4.

Passiamo alla linea S13, perché salterà alcune fermate verso Garbagnate. Dopo la stazione di Milano Bovisa salterà diverse fermate (Quarto Oggiaro, Novate Milanese, Bollate Nord, Garbagnate Parco delle Groane), quindi si fermerà solo a Bollate Centro, ma manterrà il capolinea. Pertanto, i viaggiatori con il nuovo orario invernale Trenord potranno usufruire delle linee S1 e S3 con corse ogni 15 minuti. Si tratta di novità che erano previste, alla luce della richiesta di Regione Lombardia di interventi per ridurre ritardi e soppressioni. Quindi, nel mirino sono finite le due linee sopracitate e si è deciso di tagliare la prima tra Cusano Cormano e Milano Bovisa per velocizzare la seconda, auspicando di avere così treni più puntuali.

I LAVORI SULLE INFRASTRUTTURE E I NUOVI TRENI

La società, comunicando il nuovo orario invernale Trenord, ha fatto sapere che l’anno prossimo proseguirà il potenziamento delle infrastrutture per rendere il servizio offerto ancor più regolare e affidabile per i viaggiatori, ma ciò vuol dire anche che potrebbero esserci delle ripercussioni a livello di circolazione. Trenord nel suo comunicato ufficiale ha anche annunciato che, in concomitanza con l’arrivo del nuovo orario invernale, verranno introdotti treni nuovi, ad esempio sulle linee che collegano Milano Cadorna con Asso, Como Lago, Novara Nord e Varese Nord; cresceranno quelli che collegano Milano a Domodossola, Milano a Treviglio e Cremona, ma anche per le linee non elettrificate del Pavese. Infine, arrivano a quota 184 i treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni in Lombardia.

I treni Caravaggio garantiranno tutta l’offerta che riguarda la direttrice Milano-Arona-Domodossola. Invece, Donizetti avrà 31 corse per la linea Milano-Treviglio-Cremona. Saranno 28 le corse per i nuovi treni Colleoni per il collegamento tra Pavia e Alessandria e sulla Pavia-Mortara-Vercelli. I treni doppio piano saranno 20 al giorno sulla linea Milano-Cadorna-Asso, 26 per Cadorna-Como Lago, 70 Milano-Varese Nord-Laveno e 12 Cadorna-Novara Nord. Per quanto riguarda il dettaglio delle principali modifiche del servizio, Trenord sul suo sito ufficiale ha fornito l’elenco dei collegamenti coinvolti precisando quali sono le linee, gli orari ed eventuali fermate.