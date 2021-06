Nuovo pallone Serie A 2021-2022/ Ufficiale: griffato Nike, sarà bianco e azzurro

NUOVO PALLONE SERIE A 2021-2022: LA SCELTA UFFICIALE

Il pallone ufficiale della Serie A 2021-2022 è stato rivelato: griffato Nike, farà il suo esordio all’inizio del campionato per il quale bisognerà aspettare ancora tre mesi e oltre. Intanto però sono disponibili le prime immagini, fornite dall’azienda che si è curata di crearlo: viene abbandonato il giallo che aveva fatto capolino nelle stagioni passate, il pallone della Serie A 2021-2022 sarà sostanzialmente bianco ma con inserti azzurri, naturalmente vi campeggerà il logo ufficiale della Lega Serie A che, peraltro, già con i suoi colori “regolari” è in tinta con la colorazione della sfera di gioco. A fare da ideale elemento di rottura sarà il consueto baffo Nike, che invece sarà di un arancione acceso: ora naturalmente bisognerà aspettare che il pallone faccia il suo debutto.

Salernitana, bocciato il trust Lotito/ La FIGC rigetta la proposta: Serie A a rischio

Quello che noi possiamo aggiungere, al di là dell’estetica, è che i ragionamenti sui palloni utilizzati nel corso delle partite riguardano altri connotati: ricorderete che in passato alcuni portieri si erano lamentati di come certi palloni fossero insidiosi, perché considerati leggeri e in grado di assumere traiettorie imprevedibili. È questo l’aspetto che gli addetti ai lavori, dunque i calciatori che poi utilizzeranno la nuova creazione Nike sul campo di gioco, dovranno tenere in conto; intanto noi aspettiamo che il pallone faccia il suo debutto, perché vorrà dire che la Serie A 2021-2022 potrà iniziare…

LEGGI ANCHE:

Gianluca Rocchi nuovo designatore arbitrale Serie A/ Finisce l'era di Nicola RizzoliLocatelli alla Juventus/ Calciomercato, Dragusin al Sassuolo può sbloccare l'affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA